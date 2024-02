Agenda cultural de febrero: estos son algunos planes para hacer en Bogotá 

Este mes de febrero, la ciudad se desborda de actividades emocionantes y enriquecedoras que no querrá perderse. Puede apuntarse para algunos talleres, obras de teatro, conciertos, los títeres, el arte urbano y más actividades para los capitalinos.



Este mes podrá sumergirse en la belleza de las expresiones artísticas, descubrir nuevas perspectivas y disfrutar de momentos inolvidables junto a sus seres queridos.



A continuación el listado de actividades:



1. Teatro

Estas son las funciones que puede comprar por internet:



- EL TEMPLO DEL PLACER

Comedia el Templo del Placer Cortesía

Esta es una obra de comedia que convierte el placer en religión, dirigida y escrita por Marisol Correa. Se estrenará para la celebración de San Valentin, el miércoles 14 de febrero a las ocho de la noche.



Además, acompañado de un Taller de sexualidad que se realizará a las siete de la noche y finalmente a las diez de la noche la fiesta de cierre.



Todo ello tendrá lugar en el Cabaret Restaurante Show en la Calle 109 17-55.



Puede adquirir sus boletas llamando a los siguientes números 318 354 7822 - 300 218 6475 y en www.platanomelon.co



Invitación a la obra El Emperador Cortesía

Fue una obra creada originalmente para el Festival The Tank en New York bajo el marco del Pride Fest. El objetivo es sanar y contar una historia que represente la diversidad, fortaleza y potencia de la comunidad LGBTIQ+.



Las funciones iniciaron desde este 26 de Enero y la última será el próximo 11 de febrero. Los horarios para asistir son los días viernes y sábados a las 8:00 p.m y 10:00 p.m y los días domingos a las 5:00 p.m y 7:00 p.m en Charlot Teatro ubicado en Quinta Camacho, en la Calle 70 A # 9-51.



Puede conseguir sus boletas en el siguiente link: https://www.atrapalo.com.co/entradas/el-emperador_e4904942/



2. Talleres gratuitos

Castillo de las Artes Alcaldía de Bogotá

En el Castillo de las Artes, ubicado en la Calle 23 #14-19 en la localidad Santa Fe, se desarrollarán a lo largo de febrero las siguientes actividades:



1. Todos los martes y viernes de febrero: taller 'Luz experimentación, emoción', en el cuarto piso, desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.



2. Todos los miércoles y viernes de febrero: taller de Cine y territorio con colectivo Arcupa' en el piso cuarto en el Salón Audiovisual, desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.



3. Todos los miércoles y jueves de febrero: se realizará el taller de Pole Dance con el Colectivo Exotic School, en el primer piso desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.



4. Todos los jueves de febrero: se ofrecerá en el Castillo el 'Laboratorio de creación literaria' en el cuarto piso, desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.



Por último, se brindará asesoría gratuita a personas migrantes con ACNUR, en el primer piso desde las 9:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m los próximos martes 23, 20 y 27 de febrero.



3. Exposición

Celebrando 20 años de la Ley de Cine, se propuso la exposición 'Espejo de luz', que resalta cómo el cine ha influenciado la identidad cultural, social y política de Colombia a lo largo de las décadas.



Estará disponible en la Galería de la Cinemateca de Bogotá con horarios de martes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.



Es organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y no tiene ningun costo.



4. Arte urbano

Arte urbano Secretaría Distrital

La Alcaldía de Bogotá ofrece recorridos gratuitos del Museo Abierto de Bogotá desde el pasado 27 de enero, hasta al 3 de marzo, todos inician a las 10:00 a.m.



Así, podrá explorar el arte urbano de la ciudad de forma gratuita. Para asistir debe

Regístrate sin costo alguno en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRUcStbR9z0rPMCMa-OfT0GAxUtZIbyGuZ7PlL5vsMAfDlQ/viewform



Le compartimos las fechas y lugares en donde inician los recorridos:



- 11 de febrero : calle 26 conocido como Punto Inpec y 26 con carrera 28

- 24 de febrero: avenida Cali con calle 80 costado sur, zona bajo puente hasta la calle 80# 81A-90.

- 25 de febrero: carrera 7#24-89, Torre Colpatria.

- 3 de marzo: calle 26 - AV NQS Estación Concejo de Bogotá, salida sur, junto al monumento Eugenio Espejo.



5. Festival

- FIESTA CASERA PAYASA

Fiesta Casera Payasa Cortesía

Se trata de una fiesta de teatro especializado en la técnica del Payaso que se ha celebrado en años anteriores. En esta séptima versión se ofrecen las siguientes franjas de Espectáculos:



1. Manjares payasos: espectáculos nacionales de pequeño, mediano y gran formato.



2. La receta del vecino: espectáculos internacionales.



3. Distrito mamarracho: espectáculos presentados en las localidades de Bogotá (Fontibón, Candelaria, Teusaquillo y Ciudad Bolívar).



4. Coctel mamarracho: noches de integración entre artistas invitados y el público para inaugurar y cerrar el volumen 7 con rutinas nuevas de reconocidos payasos.



5. Asagajo payaso: franja dedicada a homenajear en vida a alguno de nuestros payasos más representativos de la escena nacional, esta vez estará dedicado a juan josé aguirre (jamclown).



6. Caprichos payasos: espectáculos con rutinas cómicas de artistas que se inician en la técnica.



7. Maratón payasa: talleres intensivos de formación, que esta vez serán 9 horas seguidas con maestros nacionales e internacionales.



Comienza el próximo 15 de febrero y se extiende hasta el 9 de marzo de 2024.

6. Noches de amigos y romance

En este mes que se celebra San Valentín, el Hotel W ofrece los siguientes paquetes románticos de alojamiento para foodies o para quien busca relajarse o simplemente una escapada:



Suite Escape

Incluye:

- Una noche de alojamiento en Marvelous Suite con bañera.

- Amenidad especial de bienvenida alusiva a San Valentín.

- Desayuno buffet para dos personas en Jairo Restaurant.

- 20% descuento en alimentos y bebidas. *Aplican restricciones

- Acceso a las zonas húmedas de AWAY Spa.

- Valet Parking



Taste of Colombia

​Incluye:

- Una noche de alojamiento en habitación Wonderful.

- Amenidad especial de bienvenida alusiva a San Valentín.

- Experiencia gastronómica para dos personas inspirada en la cultura Colombia de tres pasos, incluye: Entradas a compartir, plato fuerte, degustación de postres, brindis de bienvenida y coctel, puede elegir si prefiere tipo almuerzo o cena.

- Desayuno buffet para dos personas en Jairo Restaurante.

- 20% descuento en alimentos y bebidas *aplica restricciones.

- Acceso a zonas húmedas de AWAY Spa.

- Valet Parking.



Away Retreat

Incluye:

- Una noche de alojamiento en habitación Wonderful.

- Amenidad especial de bienvenida alusiva a San Valentín.

- Experiencia de relajación para dos personas, masaje relajante en pareja durante 60 minutos.

- Desayuno buffet para dos personas en Jairo Restaurant.

- 20% descuento en alimentos y bebidas *aplica restricciones.

- Acceso a zonas húmedas de AWAY Spa.

- Valet Parking.



W Loves Weekends



- Una noche de alojamiento en habitación Wonderful.

- Desayuno buffet para dos personas en Jairo Restaurant.

- Acceso a zonas húmedas de AWAY Spa.

- Valet Parking.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio