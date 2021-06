El 'gustico' que se dará Amazon: acordó la compra de los estudios MGM

Amazon.com Inc. acordó comprar la compañía cinematográfica Metro Goldwyn Mayer (MGM) por 8.450 millones de dólares.



Con esta compra, el gigante de internet está apostando a que un ícono de Hollywood de casi un siglo pueda alimentar una demanda insaciable de contenido de ‘streaming’, por sus plataformas de música y video.



La adquisición es la mayor compra de Amazon desde que se quedó con Whole Foods en 2017, por 13.700 millones de dólares, pero se produce tras inversiones de alrededor de 11.000 millones de dólares en contenido para sus servicios de ‘streaming’ el año pasado.



"El real valor financiero detrás de este acuerdo son los tesoros de propiedad intelectual en el gran catalogo que planeamos reinventar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM", dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios en un comunicado.



Con MGM, Amazon podrá explotar las icónicas franquicias como ‘James Bond’ y ‘Rocky’ para nuevas películas y programas de televisión. AFP

"Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para narraciones de alta calidad", agregó.



La proliferación de servicios de ‘streaming’, incluidos los más nuevos, como HBO Max y Disney Plus, ha presionado a Amazon para que adquiera más programación.



Su director ejecutivo, Jeff Bezos, no ha ocultado su deseo de ser un magnate del cine, y la gran biblioteca de MGM brinda una gran cantidad de material para ‘streaming’, sin mencionar la oportunidad de explotar las icónicas franquicias de ‘James Bond’ y ‘Rocky’ para nuevas películas y programas de televisión.



Además, dado que rivales minoristas como Walmart Inc. están implementando tiendas en línea más sofisticadas, Amazon debe trabajar aún más para mantener leales a sus 200 millones de suscriptores Prime.



MGM, actualmente propiedad de fondos de cobertura como Anchorage Capital Group, ha sido considerado un objetivo de compra durante años, pero nunca había podido cerrar una venta. La compañía dio un nuevo impulso en el 2020, ya que habría contratado a asesores para buscar ofertas.



BLOOMBERG