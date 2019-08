Backstreet Boys se presentarán en Colombia

Backstreet Boys llegarán a América Latina y entre las ciudades elegidas por el grupo musical para su gira "DNA World Tour" está Bogotá.



Después de haber agotado espectáculos en toda Europa y Norte América, el grupo visitará México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.



(Música, el espectáculo que más plata le deja a la capital del país).

En Bogotá, la presentación programada para el 01 de marzo de 2020 tendrá lugar en La Arena Movistar.



Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 02 al 03 de septiembre, dando paso a la venta general el 04 de septiembre a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.



Para información sobre paquetes de Meet and Greet visitar la página oficial de la banda: www.backstreetboys.com



Durante 26 años, Backstreet Boys, han ofrecido la mejor música pop que se ha podido escuchar en todo el mundo, convirtiéndolos en uno de los artistas más influyentes. Con innumerables No 1 en los charts, giras récord, numerosos premios y exitosas ventas mundiales. BSB ha sido reconocidos como la Boyband más vendida en la historia.



Ahora el grupo saldrá de gira por América Latina promocionando su décimo álbum de estudio "DNA", lanzado en enero por RCA Records. El álbum debutó en el n° 1 y presenta el éxito Top 10 "Don't Go Breaking My Heart".



"Don't Go Breaking My Heart" fue nominado al premio GRAMMY "Pop Duo / Group Performance" 2019 y es su primer éxito en el Billboard Hot 100 en 10 años. Tras su lanzamiento, pasó directamente al puesto n. ° 1 en las principales canciones de iTunes y en las listas globales, llegando a más de 22 países.