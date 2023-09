Los encantos tributarios del cine seducen empresas

Gracias a la ley de cine 814 de 2003 el cine colombiano paso de hacer 4 películas en 2004 a 57 en el 2022, así lo explica el Productor Ejecutivo de Nawal Films, Hernán Correa.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El empresario del cine, explica que a lo largo de 20 años que cumple esta ley, 567 proyectos han logrado financiarse a través de esta mecánica de los certificados de donación e inversión. Por un valor aproximado de $395.884 millones, según las cifras emitidas por Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (Dacmi).



Y es que el beneficio para las industrias de los servicios y el sector real de la economía nacional es importante y cuantificable, lo que interesa a muchas compañías debido a que producir una película en promedio puede moverse en el rango de los $4.000 millones, lo que significa que se puede obtener una importante deducción fiscal y se puede también aportar una parte a la producción si los recursos son superiores a las cargas tributarias, comenta el cineasta.



(Vea:Regresa el Día del Cine a Colombia: ¿qué teatros participarán?).



La ley de cine dicta que los inversionistas o donantes pueden deducir de la base de su renta gravable el 165% de valor donado o invertido. La inversión y donación debe ser en efectivo. Y el deducción aplica para el año que qué se realicé dicho aporte.



“Se debe aclarar y para tranquilidad del inversionista o donante que solo se pueden apoyar obras cinematográficas que cuenten con el reconocimiento como proyecto nacional aprobado y emitido por el Dacmi y que los dineros se manejan directamente a través de fiducia o patrimonio autónomo”, añade Correa.



Además explica que usualmente es el productor de cine es quien se acerca a la persona jurídica o natural a ofrecer los beneficios tributarios de la ley de cine y demás valores agregados, y al lograr el acuerdo deben seguir el paso a paso legal.

El proyecto puede contar con un solo inversionista o donante o varios contribuyentes.



Entre los beneficios no sólo está el tributario sino que puede incluir participación en taquilla o promoción de los productos patrocinadores en la producción del film, entre otros.



En caso de que la empresa o persona natural que invierta y no aplique los certificados a su renta, puede venderlos a otra empresa y son endosables hasta tres veces. Osea son títulos a la orden negociables en el mercado.



En cuanto a las donaciones contrario a otras está no tiene techo. Antes tenía un límite del 30% sobre la renta líquida gravable pero en este momento en la ley 1819 de 2016 la Dian manifiesta que desapareció este límite que tenía.



Osea se deduce el 165 del valor invertido o donado. Y estás pueden estar sumadas con otras deducciones tributarias.



“Y en cuanto a donaciones son las más atractivas frente a otras” agrega el Productor.



La compañía Nawal films fue creada en el año 2006 y cuenta con un equipo de profesionales con más de 28 años de experiencia en la industria del cine y la televisión en Colombia, “hemos realizado la serie web Mi Amor Platónico y la serie Las Flores de la guerra, contamos con un catalogó de más de 15 series y películas en desarrollo con una visión muy clara de resaltar el papel de la mujer en la sociedad, promulgando la equidad, abordando temas como la primera infancia, nuevas feminidades, nuevas masculinidades” indica Hernán Corredor.



(Vea:¿Fue mentira? La denuncia por historia de la película 'The blind side').



PORTAFOLIO