Cancelan el Carnaval Fest por retiro de varias bandas

El festival de rock Carnaval Fest 2022 acaba de ser cancelado por sus organizadores. Sin embargo, fue un anuncio pedido por usuarios de redes sociales tras la polémica que involucraba a uno de los miembros de una de las bandas que se iba a presentar.

El evento se iba a llevar a cabo el 19 y 20 de marzo en la Cancha Cincuentenario de Medellín. No obstante, en las últimas horas agrupaciones como I.R.A, Superlitio, Margarita Siempre Viva, Lospetitfellas anunciaron su retiro del festival.



¿La razón? Felipe Muñoz, baterista de Tr3s de Corazón, los organizadores del evento, fue absuelto tras ser acusado por su expareja de darle misoprostrol (sustancia abortiva) en contra de su voluntad. Los demás artistas mostraron su inconformidad con la permanencia de la banda en el evento.

Los organizadores del evento anunciaron que pronto harán público el proceso para la devolución del dinero a quienes compraron las boletas. El día de ayer, 29 de enero, habían hecho público que la banda Tr3s de Corazón no haría parte del festival.

La artista Margarita Siempre Viva publicó en sus redes sociales que no compartía la filosofía de los organizadores del evento y por eso se retiraban. Así lo argumentaron otros artistas.

Felipe Muñoz también es líder de la barra Los Del Sur, de Atlético Nacional. El 19 de enero, un juez lo absolvió por el delito de aborto inducido.



"La justicia colombiana me acaba de absolver del delito por el que se me acusaba. Gracias a quienes me escribieron por su apoyo, respaldo y credibilidad, es un honor para mí contar con todos ustedes", afirmó el hombre en ese momento.



Su expareja había denunciado que en mayo del 2019, Muñoz la habría obligado a consumir pastillas para que abortara. Tras la decisión del juez, la joven afirmó que apelará el próximo 22 de marzo.

