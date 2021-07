Turismo y eventos, apuestas del Casanare para no depender del petróleo

“Cuando a la gente le hablan del Casanare piensa en petróleo y a veces en malas noticias. Pero lo que no saben es que hay mucho más que eso”, dice Horacio Wilches, coordinador del clúster de turismo de la Cámara de Comercio de Casanare.



Y aunque todavía la mayoría de las fuentes de ingresos de los casanareños está concentrada en la explotación petrolera, la apuesta es diversificar su economía y apuntarle al turismo, la agroindustria y posicionarse como un centro importante de eventos y convenciones, sin nada que envidiarle a lugares como Medellín o Bogotá.



Carlos Rojas Arenas, presidente de la Cámara de Comercio de Casanare, quien representa a los empresarios que están invirtiendo en impulsar otros sectores de la economía de la región es un optimista de lo que puede lograr en estas áreas.



“En el 2014, el 73% del PIB provenía del petróleo y con la crisis de los precios nos vimos muy afectados. Y ahí dijimos que había que hacer algo. Por ese motivo le hemos apostado a otros sectores y hoy el 43% de nuestra economía depende de esa fuente. Pero queremos que siga subiendo”, cuenta Rojas.



EL TURISMO



Por eso es que junto con la Gobernación de Casanare, empresarios y la Cámara de Comercio del departamento están invirtiendo recursos para apostarle a una región que tiene capacidad hotelera, para eventos, y además tiene una amplia oferta de zonas para turismo de naturaleza.



“Llevamos varios años armando un producto turístico que complemente la oferta hotelera que hay en Yopal con lo que se puede hacer en el departamento, como el Safari Llanero”, cuenta Wilches.



Y es que el Casanare, además de ser una zona ganadera, cuenta con extensas sabanas que tienen ecosistemas que permiten el avistamiento de aves, caballos salvajes, chigüiros, pumas para los que tienen suerte y una amplia variedad de mamíferos.



Una de esas zonas es la Reserva Natural El Encanto de Guanapalo, un lugar que tiene con 9.000 hectáreas de extensión y en la que se pueden vivir experiencias como las del Safari Llanero y poder avistar más de 170 especies de aves y ver animales como los osos palmeros, búhos, armadillos, marranos salvajes, garzas, iguanas, patos y monos aulladores, entre otros.



En la reserva, que es el legado del abuelo Gerardo Zambrano que data desde el 1908, también se pueden tener experiencias en las que buscan revivir la cultura llanera. Asimismo, tienen 3 hatos en los que los visitantes se pueden hospedar y disfrutar de su oferta gastronómica.

En El Encanto de Guanapalo se pueden vivir experiencias como las del Safari llanero. Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

LA CARA DE LOS NEGOCIOS



Aunque el turismo es uno de los focos que tiene el departamento para diversificar su economía, también hizo unas inversiones en la inauguración del centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Casanare en la que cuentan con varios salones de juntas, de eventos de hasta un aforo máximo de 750 personas, sin las restricciones por coronavirus. Ahora, el número de personas se reduce por las restricciones, pero la apuesta es que se siga convirtiendo en una zona para atraer eventos, como alternativa a lugares como Cali, Bogotá o Medellín.



Alrededor del centro de convenciones, Yopal tiene una amplia oferta de restaurantes, diversión y de hoteles, en los que se destacan el GHL Style Yopal, Holiday Inn Express, Hampton by Hilton y el Estelar. “La apuesta de nosotros es que siga existiendo un desarrollo hotelero no solo para el segmento corporativo, sino también para familias y personas que vengan a conocer el turismo de la zona”, cuenta María Camila Morales, gerente de ventas de Hampton by Hilton en Colombia.



Asimismo, para las personas que van a la capital casanareña, también está el parque acuático Nacua, que reabrirá próximamente y cuenta con 40.000 metros cuadrados en los que tienen piscinas de olas, toboganes y otra serie de atracciones turísticas.



“Al departamento del Casanare pueden venir a divertirse, de negocios o incluso a una escapada a un Safari llanero o a vivir una experiencia única llanera con nuestra gastronomía, cultura y hermosas sabanas”, concluyó Rojas.



MARÍA CAMILA GONZÁLEZ OLARTE

Periodista Portafolio