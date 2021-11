Chef brasileño recibe el Macallan Icon por labor social en pandemia

Archivo particular

Ese lunes 22 de noviembre, se entregó el premio Macallan Icon a los empresarios del sector gastronómico Rodrigo Oliveira y Adriana Salay.

Oliveira y Salay son pareja. Él es chef y propietario del famoso restaurante Mocotó, ubicado en Sao Paulo (Brasil), y ella es historiadora y activista que aboga por la buena alimentación.

El reconocimiento se dio en el marco de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: pasado y futuro, y se otorga a personas cuyo trabajo esté produciendo un cambio duradero en la industria y la sociedad.

Puntualmente, lo que hicieron Oliveira y Salay, cuando muchas familias brasileñas perdieron sus ingresos a causa de la crisis desatada por la pandemia, fue fundar y autofinanciar la organización sin ánimo de lucro Quebrada Alimentada, convirtiendo su emblemático restaurante Mocotó en un centro de distribución de alimentos para quienes sufrían de hambre.

A través de esta iniciativa, y con el apoyo de la comunidad, proporcionan más de 100 comidas diarias y 400 canastas de alimentos mensuales a personas vulnerables. Hasta ahora, Quebrada Alimentada ha servido más de 80.000 comidas a quienes padecen hambre.



“No se puede subestimar el impacto del compromiso de Rodrigo y Adriana para combatir el hambre en las zonas más vulnerables de Sao Paulo. Su visión del sector ha tenido un impacto directo en la comunidad que los rodea. Es con gran respeto y admiración que celebramos su trabajo como parte de la edición 2021 de Latin America’s 50 Best Restaurants”, dijo William Drew, director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants.

"Estamos orgullosos de honrar a Adriana y Rodrigo con el premio Macallan Icon. Su trabajo para incluir la gastronomía y restaurar comunidades es un testimonio del poder colectivo de la industria para apoyar a los grupos vulnerables en busca de un futuro mejor para todos", dijo Samantha Leotta, directora de Marketing para Latinoamérica y el Caribe de The Macallan.

"Agradecemos la plataforma que 50 Best nos ha proporcionado para ayudar a darle visibilidad al problema del hambre en nuestro país. El objetivo de un restaurante es

nutrir y alimentar a las personas y, juntos, podemos ayudar y apoyar a las comunidades más vulnerables en estos momentos tan difíciles", comentó la pareja.

LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2021: PASADO Y FUTURO

Este lunes, en una edición especial del listado de los 50 Best, que destacó la trayectoria de los 100 mejores restaurantes de la región en los últimos ocho años, el establecimiento Central, del reputado chef peruano Virgilio Martínez y situado en Lima, fue elegido como el Mejor Restaurante de Latinoamérica.

En esta clasificación de los 100 mejores también entraron varios restaurantes colombianos: Leo (14), Harry Sasson (18), El Chato (25),, Criterión (42), Andrés Carne de Res (55), El Cielo (74), Carmen (76), Salvo Patria (84), Celele (91), Mesa Franca (99).

PORTAFOLIO