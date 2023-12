El regalo de Navidad de Cine Colombia: tendrá boletas a $6.000 en todas sus salas

A los planes de temporada se suma una nueva alternativa de la mano de Cine Colombia. La compañía le adelantó la Navidad a los amantes del cine al anunciar que a partir del 21 de diciembre todas sus salas a nivel nacional ofrecerán precios especiales.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Según dio a conocer Munir Falah, presidente de la empresa, la boletería para las funciones que inicien antes de las 2:00 pm tendrá dos tarifas: $6.000 para la ubicación general y $8.000 para preferencial.

La campaña denominada 'Mañanas familiares' estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y no aplica para el contenido alternativo (opera, museos, conciertos, etc.).

A partir del próximo 21 de Diciembre, en todos nuestros Multiplex a nivel nacional, todas las funciones que inicien antes de las 2:00 pm, todos los días, tendrán un PRECIO MUY ESPECIAL.



Cine Colombia pensando en todas la familias para esta época de alegría e ilusión. pic.twitter.com/OewnPIFlbz — Munir Falah (@MunirFalah) December 18, 2023

(Más noticias: Las grandes cifras que dejó el estreno de 'Wonka' en América del Norte)

Cartelera disponible

El catálogo que ofrece Cine Colombia para la época de fin de año abarca múltiples géneros cinematográficos e incluye películas para todo público.

En la cartelera podrá encontrar cintas como 'Wonka', 'Wish', 'Venganza silenciosa', 'Radical', 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes', 'Broker', 'Historias para no contar' y 'The Lake'.

A este listado se suman estrenos como la secuela de 'Aquaman' y 'Los tres mosqueteros: Milady'.

(Más noticias: Los célebres personajes que le dijeron adiós al mundo este 2023)

Cine FOTO: iStock

(Vea: Conozca como será el nuevo formato de la Copa Mundial de Clubes de la Fifa)

En cifras: el cine en Colombia en 2023

De acuerdo con el último reporte del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica (Proimágenes), entre enero y noviembre de este año 50,39 millones de personas asistieron a las salas de cine. Se estima que este dato se eleve a 53,4 millones al cierre de diciembre.

El boletín Cine en cifras también destacó el gran aporte del cine nacional. Según el reporte, con corte al penúltimo mes del año se estrenaron 69 largometrajes colombianos, 12 más que en el mismo periodo del 2022.

De los lanzamientos de este año se identificó que 27 son documentales (39 %); 26, dramas (38 %); 7, comedias (10 %), 6, de suspenso (9 %), dos, de terror (3 %), y una de animación (1 %). Agosto fue el mes de más estrenos, con 11 títulos.

(Más noticias: Primera versión de 'Mickey Mouse' pasaría a ser de dominio público)

PORTAFOLIO