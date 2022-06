Coliseo Live abrirá sus puertas el 12 y 13 de agosto: esto ofrece

Archivo particular

El Coliseo Live llega pisando fuerte a Bogotá con el anuncio de dos conciertos inaugurales de artistas de talla mundial: Marc Anthony y Christian Nodal. La arena del entretenimiento abrirá sus puertas el 12 y 13 de agosto próximos.



(Vea: Tecnológicas dicen que demanda de equipos se está normalizando).

Las inversiones en esta estructura pueden superar los 100 millones de dólares y cuenta con toda la tecnología que tienen los grandes centros de espectáculos en el mundo.

Localizado en el kilómetro 1,5 vía Cota, promete revolucionar la forma como se vive el entrenamiento.

Frente a esto, el inversionista Henry Cárdenas, quien ha estado detrás del proyecto, asegura: “Desde hace muchos años me soñé un escenario que no tuviera nada que envidiarle a las grandes arenas que hay en países de primer mundo, y a eso le apostamos. Me enorgullece decir que Coliseo Live sorprenderá a todos sus visitantes, colocando a su alcance, entre otras cosas, más de 750 metros cuadrados de pantallas LED y circunferenciales usadas en partidos como de la NBA, sistema de boletería único y más seguro, suites y palcos de lujo con servicio personalizado de alimentos y bebidas, unidades manejadoras de aire que disminuyen la probabilidad de contagio de enfermedades infecciosas, entre otras innovaciones nunca antes vistas en Colombia”.

(Vea: Medidas que tomó la SIC contra los organizadores del Jamming Festival).

Cabe destacar que el Coliseo Live no solo estará destinada para conciertos y espectáculos, sino también para eventos 360, poniendo a disposición del público 28.000 metros cuadrados, con una capacidad para 20 mil personas, silletería acolchada, 500 baños, suites, palcos, gardens arena, kids arena, 10 camerinos, pantallas LED, sistema de purificación de aire, sonido impecable, 2.500 puestos de parqueadero (que podrán ser reservados una vez adquirida la boleta) y zona de alimentos y bebidas, con 10 de los mejores restaurantes por categoría.

Asimismo, Coliseo Live estará abierto los siete días de la semana, para que los usuarios puedan vivir todo tipo de experiencias.

(Vea: ‘Los eventos se reactivarán de verdad en 2022’).

“La arena fue diseñada para jalonar e impulsar eventos no solo musicales, sino también corporativos, deportivos, gastronómicos y familiares”, enfatizó Miguel Caballero, director general de Coliseo Live.

PORTAFOLIO