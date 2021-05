Colombia pidió aplazar la Copa América 2021

Colombia solicitó, formalmente ante la Conmebol, aplazar la Copa América 2021.



La solicitud la hizo el Gobierno nacional, en cabeza del ministro del Deporte, Fernando Lucena, por razones de aforo. La idea es que el torneo se haga a final de año.



"Vemos que en otros países hay aforo, vamos atrás en ese tema, la consideración son los temas de salud. Esperamos realizar el torneo con, al menos, un 50 por ciento de público en los escenarios", dijo Lucena.



La Copa está programa para empezar en menos de un mes, el próximo 13 de junio.



La solicitud de aplazamiento se hizo después de una reunión entre Lucena, el presidente Iván Duque; el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la vicepresidenta - canciller Marta Lucía Ramírez.



Y todavía, agregó el Mindeporte, no se ha hablado con Argentina (el otro país) para solicitar aplazamiento conjunto.



La organización del torneo ha estado en vilo desde hace varias semanas, sobre todo por la situación de orden público que vive el país, derivada del paro nacional que ya completó más de tres semanas, y las altas cifras de contagios y muertes por coronavirus están relacionadas con esta decisión. No obstante, Lucena dijo que el aplazamiento no tiene nada que ver con esto.



Hay que recordar que el pasado 12 de mayo se conoció que tres patrocinadores de la Copa estaban contemplando 'bajarse' del torneo.

"Y cuestionado por importantes organismos internacionales por no respetar los derechos humanos", informó el diario EL TIEMPO en ese momento.



El 15 de mayo, el propio Lucena había ratificado a Colombia como sede, asegurando que se había hecho una millonaria inversión y que se estaba trabajando para garantizar las condiciones sanitarias necesarias.



A inicios del mes, el día 5, había sido el presidente Iván Duque quien dijo que sí se realizaría la Copa.

Manifestantes protestando frente al estadio El Campín, de Bogotá. EFE

En las últimas semanas, Colombia no ha tenido fútbol. El torneo de primera división se paró en su etapa de semifinales y los partidos como locales de los clubes nacionales en campeonatos internacionales han tenido que disputarse en otros países.



Durante el paro, además, los colombianos se mostraron muy críticos con la realización de la Copa y hasta hubo un par de partidos de Libertadores, disputados en Barranquilla por Junior y América, que se jugaron mientras afuera del estadio había protestas, ocasionando que gases lacrimógenos llegaran hasta los futbolistas.



