Colombiana recibe reconocimiento mundial de liderazgo juvenil

Archivo particular

El TOYP es uno de los más grandes reconocimientos a nivel mundial que entrega la Cámara Junior Internacional (JCI) desde 1983 a jóvenes menores de 40 años que se han destacado por sus cualidades de liderazgo. En el país, han sido premiados personajes de la talla de Luis Carlos Galán, Manuel Elkin Patarroyo, Rubén Francisco Luna y hasta la modelo Johana Bahamon. Pero ahora, en esta nueva versión, los jurados decidieron sumar a la lista a la empresaria Karen Carvajalino debido a sus logros comerciales, económicos y empresariales.

(‘Startups’ han creado 2.403 trabajos formales en el 2021).

Como es tradicional en el programa Ten Outstanding Young Persons (TOYP), también se destacó a otros nueve jóvenes colombianos por ejemplificar los mejores atributos de la juventud a nivel mundial.

Para esta ocasión, los jurados seleccionaron a Karen Carvajalino entre 204 jóvenes que se postularon, por sus más de 17 años dedicada a desarrollar negocios con impacto social y que han estimulado a diario el trabajo en los jóvenes, como también por el esfuerzo que lleva a cabo por impulsar la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática por sus siglas en inglés) en LATAM.

(Los errores más comunes de los microempresarios: ¿cómo evitarlos?).

Su primera empresa la empezó junto a sus hermanas Daniela y Stephanie con tan solo 8 años de edad, 15 dólares y algo de chocolate. Desde entonces, se ha dedicado a formar nuevos emprendimientos que han tenido éxito en el mundo empresarial y a transformar vidas alrededor del mundo a través de la formación empresarial, empoderamiento de la juventud y el buen uso de las tecnologías.

“Este es un galardón que nunca en mi vida me imaginé ganar y que me enorgullece, ya que me permite demostrarle a otras niñas y jóvenes que sí es posible”, señaló Karen Carvajalino.

Entre su recorrido se ha destacado por ser la cofundadora y actual Chief Operating Officer de The Biz Nation, la plataforma educativa que trabaja temas de marketing, productividad, emprendimiento, liderazgo y que fue reconocida por el Foro Económico Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de la región.

Mientras que para 2019, 14 premios nobel de paz la señalaron a ella junto a sus hermanas, como las mejores emprendedoras sociales jóvenes en América Latina y el año anterior fueron elegidas entre las 10 personas jóvenes más influyentes de Colombia según el estudio Future Leaders, realizado por LLYC en colaboración con Trivu.

No obstante, su mayor reconocimiento es llevar adelante programas sociales que adelanta en Colombia y en el mundo a través de The Biz Nation para impulsar a niñas y a mujeres a ser emprendedoras y empresarias, por medio de la innovación, el marketing digital y el empoderamiento.

A la pregunta sobre, ¿qué imagen deberían tener los empresarios en el país?, Karen

asegura que tiene que preocuparse por transformar la vida de otros, por ser ejemplo, por influenciar positivamente, por demostrar a la gente que se puede emprender, “que se puede ser exitoso y hacer empresa en Colombia”.

La psicóloga, estadística, formadora licenciada en Programación Neurolingüística, empresaria y coautora del libro ‘Padres y Coaches: La Mejor Alianza Estratégica para Formar un Hijo Emprendedor’, agrega que esto solo es un pequeño paso para seguir impactando en los jóvenes de América Latina.

QUÉ ES EL TOYP

El programa Ten Outstanding Young Persons (TOYP por sus siglas en inglés), es un programa internacional de la JCI, creado en 1930 por el presidente del Junior Chamber International JCI Estados Unidos: Durwood Howes, y que nació con el objetivo de reconocer los mayores logros de líderes juveniles.

En esta versión, que fue la número 51 del programa, se postularon 204 jóvenes de distintas regiones de Colombia y contó con la participación de un Jurado Interno conformado por Katherin Castro, Directora del Programa; Daniel Sandoval, Presidente JCI Bogotá; Francisco Acosta, Senador JCI Bogotá; y Katia González, Presidente JCI Colombia.

Además, la evaluación estuvo acompañada también por un jurado externo en el que estaba la reconocida empresaria de Shark Tank Colombia, Juliana Barreto; el economista y actual líder del Banco Finandina, Orlando Forero; Andrés Gutiérrez; CEO y cofundador de Kamio y el cofundador de Protalento y profesor de liderazgo en el CESA, Juan David Aristizábal.