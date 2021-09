Portafolio recomienda: 'Cómo habla un líder' y más libros de la semana

Felipe Riaño, uno de los expertos, según 'History Channel', con mayor renombre en Latinoamérica en comportamiento humano, oratoria, negociación y persuasión, presenta su primer libro: 'Cómo habla un líder'. Se trata de una guía práctica llena de enseñanzas y herramientas de comunicación verbal y no verbal, que ayudarán a todos los que quieran iniciar a trabajar o mejorar su oratoria.



Su pasión por la comunicación nace a raíz de una experiencia de matoneo en el colegio, donde su manera de hablar era blanco de críticas y burlas.



“No tuve a ningún mentor o alguien que me ayudara a superar mi glosofobia (pánico a hablar en público), para lograr superar ese miedo me propuse exponerme y enfrentar mis inseguridades, poco a poco logré conectándome con mi autenticidad, primero de manera empírica, luego profesionalmente para profundizar en la academia de Harvard”, comenta Riaño.



Motivado por esa experiencia, se inspiró a plasmar sus más de 15 años de experiencia en ciencia del comportamiento, oratoria y 'storytelling'. En más de 300 páginas y 10 capítulos, hay historias, ejemplos y fotografías sobre cómo tomar las riendas y subirle el nivel a su comunicación, enseñándole el paso a paso a la hora de construir discursos de una manera efectiva, eficaz y bastante eficiente, pero a través de un lenguaje sencillo y una narrativa entretenida que harán la lectura mucho más fluida.



El texto también incluye ejercicios prácticos, que explican cómo eliminar las muletillas, lograr una buena postura, técnicas de desplazamiento en cualquier escenario y muchas otras herramientas.



El eje está en 10 pasos para persuadir con éxito a través del discurso y el 'storytelling', metodología que forja conexiones entre personas y les inspira a compartir y crear más ideas.



“Las historias transmiten valores, cultura y la historia misma, por eso explico cómo en 30 minutos se puede lograr transferir narrativas que conecten con nuestra audiencia, creando estructuras simples, elegantes y fáciles de seguir”, indica Riaño.



"¿Qué tienen en común Winston Churchill, Martin Luther King, Steve Jobs y Sócrates? El poder de la oratoria, el arte de transmitir y cautivar, no solo con palabras, sino con gestos, movimientos y la elocuencia entre el cuerpo y el habla", agregó.



MÁS LIBROS



'Tu marca profesional', de Fabián González. Editorial: Plataforma Empresa



Un libro para conectar tu pasión con tu profesión. Triunfar requiere hacer un alto en el camino y reconsiderar un nuevo enfoque que nos permita desempeñarnos como profesionales inteligentes, informados, siempre dispuestos a aprender y a crecer, capaces de vender lo que sabemos hacer con pasión. En ‘Tu marca profesional’, el autor cuenta, a través del novedoso método 4D, todo cuanto necesitamos saber para convertirnos en unos profesionales influyentes, descubrir nuestros talentos y habilidades y diseñar un plan de acción con objetivos claros, así como estrategias de relaciones públicas y de internet 2.0.



'Libro en braille de Juan Sábalo', de Leopoldo Berdella de la Espriella. Editorial: Idartes



El INCI, a través de su Imprenta Nacional para Ciegos, continúa elaborando y produciendo documentos accesibles en braille. 'Juan Sábalo' reúne la historia del país de los zenúes y la Ciénaga de Ayapel -que data desde el comienzo de los tiempos, cuando los Dioses de las Tinieblas estaban apenas creando el mundo- y los maravillosos relatos de Juan Sábalo, quien descubrió que los peces eran un alimento, lo mostró a los demás y se convirtió en el primer pescador de su pueblo. El autor, Leopoldo Berdella de la Espriella, ganó con este libro la III edición del premio Enka de Literatura Infantil en 1983.

'Escritores y amantes', de Lily King. Editorial: Urano



La historia explora el estimulante y vertiginoso salto entre diferentes etapas vitales y presenta una protagonista tremendamente vulnerable que vive los últimos coletazos de juventud, un momento en el que cada aspecto de su vida atraviesa una crisis.

Libro de gran éxito internacional que ha sido reconocido por 'The Washington Post' como una de las diez mejores novelas de 2020. Aturdida por la repentina muerte de su madre y destrozada tras una aventura amorosa, Casey Peabody llega a Massachusetts en el verano de 1997 sin un plan en mente. La única correspondencia que recibe son invitaciones de boda y notificaciones de deudas.



'14 reglas de oro en los negocios', de Michel Edery. Editorial: E-book de SmartBeemo



Desde la expertise de Michel Edery, CEO y Cofundador de smartBeemo, una academia online de aprendizaje independiente y una de las plataformas de educación más grandes creadas para acelerar la transformación digital en América Latina. Ha preparado un E-book con contenido de valor acerca de las 14 reglas de oro en los negocios. Según indica el autor “La experiencia te da criterio y el criterio lo usas para tomar decisiones todos los días, para afinar tus rutinas, tus hábitos, tus enfoques y tu manera de pensar”. Y comparte 14 reglas de oro en los negocios. No son todas las reglas de oro en los negocios, claro, pero ayudarán muchísimo en el proceso de crecer y consolidarse con empresa.

