¿Cómo las nuevas generaciones celebran la maternidad?

Una reciente encuesta realizada por la firma Censuswide, comisionada por la marca de accesorios Pandora, reveló que los Millennials y los Centennials perciben y celebran la maternidad con nuevas perspectivas.



Y es que si bien durante años se ha celebrado el Día de las Madres, homenajeando a las madres biológicas, las nuevas generaciones estarían celebrando este tipo de fechas con alguien que no es su mamá de nacimiento.



De acuerdo con la encuesta, en la que participaron 12,708 personas entre 16 y 41 años en 12 países, más del 90% planea celebrar este Día de las Madres (10 de mayo), pero lo que es sorprendente es que el 51% de los encuestados planea homenajear a alguien que no es su madre biológica.



Ahora bien, casi la mitad de los encuestados manifestó que tenía más de una figura materna en su vida, mientras que el 25% de los entrevistados señaló que tiene alguien que encarna ese papel, pero no es su madre biológica.



Frente a las preguntas que se realizaron, los investigadores precisaron en una: "¿Qué significa para ti la palabra 'madre'?". “Al momento de responder, la emoción superó a la practicidad, con más de la mitad de los entrevistados definiéndola como "alguien que siempre está ahí para ti" en lugar de "alguien que da a luz a un hijo”, señaló el reporte.



“La encuesta confirma que debemos redefinir cómo celebramos el Día de las Madres y abrazar la diversidad de la maternidad. Puede ser cualquier persona que desempeñe ese papel significativo, como una abuela, una maestra o una tía. Cualquiera que muestre ese amor materno", comentó Frédérique Gouzard, vicepresidente Senior para la Unidad de Negocio Global de la marca Pandora.



Por otro lado, la encuesta también confirmó que los regalos siguen siendo una parte importante de este día especial. “Casi dos tercios planean sorprender a sus seres queridos con un obsequio, y la joyería es la tercera categoría más popular”.



*La encuesta se desarrolló en Reino Unido, Estados Unidos, México, Australia, China, Francia, España, Italia, Polonia, Alemania, Dinamarca y Hong Kong, entre el 10 y el 16 de enero de 2023.

PORTAFOLIO