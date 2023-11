Iron Maiden regresa a Colombia después de 15 años: conozca la oferta de boletería

La banda británica Iron Maiden anunció los países latinoamericanos en los que hará presentaciones con su 'Future Past Tour' cuyas fechas se repartieron a lo largo del 2024.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

La banda ya completó más de 30 shows en Europa, también se presentó en Canadá y en el Festival Power Trop de California en octubre.



El turno de Colombia será el 24 de noviembre de 2024 , en esta fecha los colombianos tendrán el gusto de disfrutar, después de su última presentación en 2011 con su “The Final Frontier World Tour, de la 'Doncella de Hierro'.



Los artistas y fans tienen cita en el Estadio Nemesio Camacho el Campín.



Sobre el concierto, Steve Harris, bajista de la agrupación dice: “Estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar. En el Foro Sol de la Ciudad de México el último tour fue realmente increíble por los fans. En este tour estaremos tocando nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, que muchos de nuestros fans de Latinoamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes. Entonces será una gran experiencia.”



(Vea: Nuevos eventos para el 2024 en Colombia: Baum Festival y Maná confirman fechas).



Boletería

Gradería del estadio Campín para el concierto de Iron Maiden Cortesía

A partir del próximo 4 de diciembre desde las 9:00 a.m. hasta el 5 de diciembre de 2023 a las 11:59 pm se abre la preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y dale!



Estas personas podrán cancelar el dinero con las tarjetas débito y crédito, y recibir beneficios exclusivos.



Al respecto, María Fernanda Sánchez, Gerente de mercadeo & ESG de Grupo Aval, aseguró: “Desde ExperienciasAval nos entusiasma confirmar que seguimos con una vibrante agenda de conciertos, anunciando hoy el concierto de la icónica banda británica IRON MAIDEN en el país. Gracias al trabajo articulado con los promotores tenemos preventa exclusiva para que nuestros clientes puedan cumplir una anhelada cita con sus fans colombianos”.



Para comprar las boletas solo deben ingresar a la página web www.tuboleta.com y escoger la localidad deseada.



(Vea: Este es el emprendimiento que montará el show de Karol G en Medellín).



Le compartimos los precios de preventa por localidades a continuación:



Cancha VIP- $559.000*

Occidental Baja- $469.000*

Oriental Baja- $469.000*

Occidental Alta- $299.000*

Oriental Alta- $299.000*

Norte Alta menores de edad- $199.000*

Cancha General- $229.000*

Norte Alta- $199.000*

Norte Baja- $149.000*



Tenga en cuenta que los precios no incluyen el valor del servicio.



(Vea: Se dispara reventa de boletas para concierto de RBD en Medellín).



PORTAFOLIO