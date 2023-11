Nacional gana copa Colombia a Millonarios en penales

Nacional VS Millonarios

Un desenlace inesperado para muchos, pues Millonarios estuvo hasta el minuto 90+3 como campeón de la Copa Colombia, pero Atlético Nacional aprovechó los últimos segundos para empatar.



Así, el desempate se fue al punto penalti que dejo a los verdes como campeones.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

En el primer cuarto hubo polémica por la actuación del árbitro Carlos Betancur y del VAR. En esta franja de tiempo Nacional controló a Millonarios y lo mantuvo alejado de su arco.



Luego, Millonarios fue encontrando espacios. Kevin Mier. Mackalister encontró la oportunidad y remató pero, Betancur consideró que era falta y el VAR no lo llamó.



Dos minutos después, Silva volvió a anotar, esta vez cayendo al área chica a rematar tras un centro desde la derecha. El juez dio el gol, pero el videoarbitraje, ahora sí correctamente, echó para atrás la decisión.



Ya en el segundo tiempo parecía que Nacional se ahogaba y Millonarios estaba en el plan de esperar para atacar con todo el espacio que le daba la defensa verde.



(Vea: Los detalles del triunfo histórico de Colombia sobre Brasil en eliminatorias).



El primer gol llegó a los trece minutos del segundo tiempo con un pase de Ómar Bertel y una definición de Leonardo Castro, por encima de Mier.



Fue en los últimos minutos, que despertó el verde y Millonarios tuvo que echarse atrás. En el tercer minuto de reposición, el central Juan Felipe Aguirre se fue a buscar la bola y llegó a rematar un centro de Ocampo para anticipar a los centrales y vencer a Montero.



Con el empate, se fueron a penaltis, que se desarrollaron de la siguiente forma:



0-1: Pereira, a la izquierda de Mier, que va al otro lado.

1-1: Duque se frena, salta y engañaa Montero, que se va a su derecha.

1-2: Arias la mete a la derecha de Mier, que se tiró a la izquierda.

2-2: Mejía le pega durísimo, arriba: la bola pega en el horizontal y entra.

2-3: Juan Pablo Vargas cobra suave y a la derecha de Mier, que de nuevo va al palo contrario.

3-3: Kevin Mier pateó arriba y a la izquierda de Montero, que adivinó pero no llegó.

3-3: Kevin Mier le atajó el cobro a Édgar Guerra, que quiso ubicarla a la derecha del portero.

4-3: Sergio Mosquera pone arriba a Nacional con un cobro duro y a la derecha de Montero, que alcanza a tocarla.

4-4: Larry Vásquez engaña a Mier, que va a la derecha. La bola entró a la izquierda.

5-4: Eric Ramírez la metió a la izquierda. Montero no llegó. Nacional, campeón.



(Vea:Así fue el emocionante encuentro de 'Lucho' Díaz con su papá).



PORTAFOLIO