Copenhague: las formas de conocer la ciudad en bicicleta y los planes turísticos

Al pensar en hacer turismo por el viejo continente son varios los destinos que aparecen en el mapa: París, Roma, Madrid, entre muchos otros. Siempre son las primeras opciones para los viajeros.



Pero para quienes buscan algo diferente, Copenhague, la capital de Dinamarca, podría ser toda una experiencia. Pensar en los países nórdicos para los turistas puede ser sinónimo de frío en buena parte del año y también mayores costos con relación a otros destinos.



Sin embargo, recorrer Copenhague puede resultar fácil, pues caminar, o montar en bicicleta alrededor de sus calles permite conocer la ciudad en poco tiempo, y llevarse consigo las mejores postales.



La capital danesa, cuya población asciende a 651.159 habitantes y 1.35 millones de personas si se cuenta el área metropolitana, se perfila hoy como una de las más interesantes de Europa no sólo por sus bellas vías que combinan monumentos de principio del siglo XVII y elegantes palacios con edificios modernos y contemporáneos, sino también por su proceso de planificación urbana, que le ha permitido equilibrar su arquitectura y perseguir un objetivo ambicioso: ser la primera ciudad libre de emisiones en el mundo.



La Unesco declaró a esta población, situada en el corazón de Escandinavia, como la Capital Mundial de la Arquitectura en 2023. La bellaurbe, a la vanguardia ente más de sostenibilidad, ha incluido, dentro de sus planes, objetivos como reducir en el 70% su

huella de carbono para el 2030.



Además, ha venido desarrollando un modelo para acercar a los ciudadanos con los diferentes espacios, por medio de un sistema de aprovechamiento del suelo que

ha permitido no sólo desarrollar nuevas áreas en las que convive la vivienda, el entretenimiento y la vocación productiva, sino también por la renovación de espacios

en diferentes puntos de la ciudad.



El concepto de una ciudad a ‘cinco minutos’, o tal vez diez, puede definir la movilidad en Copenhague. De por sí, el área urbana es de apenas 92,4 kilómetros cuadrados, pero si a eso se le suma un modelo de transporte robusto, que hoy prácticamente no genera emisiones de carbono, la capital se puede recorrer fácilmente.



Se puede acceder al metro, y al sistema de trenes y autobuses (incluyendo los autobuses acuáticos) con el mismo boleto. Y las tres líneas de metro están en servicio las 24 horas del día, siete días de la semana.



Pero para los locales y turistas,una de las mejores formas de recorrer la ciudad es en bicicleta. En el 2021, por ejemplo, el 21% de todos los viajes que sé hicieron en la ciudad fueron en cicla, el 35% a pie, el 14% en transporte público y el 30% en vehículo

particular. Y la meta que tiene la ciudad es seguir incrementando el uso de la bicicleta, que ya es hoy el medio más usado por los habitantes de la ciudad en los trayectos hacia el trabajo o los estudios, según estadísticas de la administración de Copenhague.



Este medio de transporte ya representa 35% de este tipo de desplazamientos, y la meta es que, en el 2025, la mitad de los recorridos sean por este medio.



Planes para hacer

Con todo esto presente, son varios los imperdibles que se encuentran en la capital danesa, y que van desde parques e iglesias y castillos, hasta un recorrido en bote para llegar hasta la estatua de la mítica Sirenita de los cuentos de Hans Christian Andersen.



Un buen punto para empezar el recorrido por la ciudad es el centro histórico y la Plaza del Ayuntamiento de Copenhague, un espacio popular en el que se celebran diversos actos, celebraciones y manifestaciones.



Y justo hallado está el famoso Tivoli, un parque de atracciones y jardín recreativo inaugurado el 15 de agosto de 1843, lo que lo convierte en el tercer parque de atracciones más antiguo del mundo.



También en el centro de la ciudad se puede caminar por Strøget, una de las calles comercial es peatonales y sin autos más largas de Europa, con1,1 kmde longitud, y

que cuenta con acogedores cafés.

Copenhague (Dinamarca) iStock



Para quienes se quieren encantar con los castillos de la ciudad hay varias opciones. En

el centro aparece imponente el castillo de Christiansborg, que hoy es un edificio gubernamental que alberga el Parlamento danés, la Oficina del primer ministro

danés y el Tribunal Supremo de Dinamarca.



La residencia de la Reina Margarita II, el castillo de Amalienborg, también es otra parada obligatoria en la ciudad. Sus cuatro edificios rodean un patio octogonal y en el centro de estos se erige imponente una estatua ecuestre del fundador de Amalienborg, el rey Federico V.



Y aunque propiamente no es un castillo, el edificio de la Bolsa, que data del sigloXVII, es otra atracción turística de Copenhague. Actualmente, se utiliza como la sede de la Cámara de Comercio danesa y es conocido especialmente por su característica torre

en forma de colas entrelazadas de cuatro dragones,que alcanza una altura de 56 metros, y por sus tejados de cobre color verde.



Pero definitivamente uno de los espacios que más llaman la atención tanto de los viajeros como los locales es el puerto danes, el Nyhavn, un distrito a orillas del agua, famoso por estar bordeado de coloridas casas del siglo XVII y principios del XVIII y

bares, cafés y restaurantes.



El canal alberga muchos barcos históricos de madera, y es el punto de partida

para un plan muy popular, y económico: un recorrido de cerca de una hora y media por los canales de Copenhague, un paseo en barco que ofrece una vista única de la ciudad que no podrá obtener a pie.



Si opta por esta opción, podrá divisar atractivos como la Ópera danesa, el puerto comercial y Nyholmen, antigua base de la armada hasta 1993 y un edificio que hoy funciona como museo naval.



También,desde el agua, se tiene una vista excepcional del castillo de Amalienborg y, por supuesto, de la estatua de La Sirenita, una obra de bronce de Edvard Eriksen que se exhibe en una roca junto al mar e inspirada en el cuento homónimo de 1837 del

autor danés Hans Christian Andersen.



Además, este paseo recorre tranquilos barrios residenciales y atraviesa los canes de Ciudad libre de Christiania, el barrio ‘hippie’ de Copenhague, un espacio de autogobierno que se proclama independiente de Dinamarca fundado en 1971, y el cual cuenta con

casi 1.000 vecinos.



Christiania se describe a sí misma como una fristaden (ciudad libre en español) en la que

sus habitantes viven libres de impuestos.



Fenómenos como este hacen de Copenhague una ciudad enigmática pero llena de historia y cultura, de colores y atracciones, rodeada por canales acuáticos, pero

también fácilmente de recorrer, caminar y descubrir. Copenhague es un destino que, si está de recorrido por Europa, no debería dejar pasar.



