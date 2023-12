¡Para el Día de los Inocentes! Quince bromas fáciles de hacer a sus conocidos

El 28 de diciembre es la celebración del Día de los Santos Inocentes, una festividad que sigue a la Navidad y precede al Año Nuevo. En esta fecha, se conmemora un trágico episodio del cristianismo: la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes I el Grande con el objetivo de eliminar al recién nacido Jesús de Nazaret.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



No obstante, la tradición también incluye la costumbre de realizar bromas con el propósito de engañar a las personas, haciéndoles creer situaciones ficticias y, de esta manera, celebrar la inocencia.



Durante este día, es común observar cómo los medios de comunicación difunden noticias falsas o exageradas, y cómo las personas llaman a amigos y familiares para compartir eventos inventados o contarles otras mentiras, todo con el fin de divertirse a expensas de su inocencia.



Si usted es de los que disfrutan de este tipo de travesuras, aquí le compartimos quince bromas para sorprender a sus amigos y seres queridos.



(Vea: Lo que se sabe de la muerte de Lee Sun-kyun, uno de los protagonistas de 'Parásitos').



Quince ideas para el Día de Inocentes

Estas son algunas ideas:



1. Cambio de ingredientes en el desayuno

Si busca una broma clásica infalible, considera cambiar el azúcar por sal en el tarro. Esta travesura es especialmente efectiva durante el desayuno o cuando se está cocinando algo dulce.



2. Cambio del tiempo en el reloj

Una idea ingeniosa es ajustar la hora en todos los relojes de la casa, generando confusión en el 'inocente'. Puede adelantar la hora para que el despertador suene antes de lo esperado o retrasarla.



Sin embargo, tenga precaución para no perjudicar a alguien que tenga compromisos importantes.



Deje un cartel visible que diga "Feliz Día de los Santos Inocentes" para que descubran su artimaña antes de que entre en pánico.



3. La moneda

Una variante divertida es pegar una moneda al suelo con pegamento fuerte y observar cómo las personas se esfuerzan por recogerla. También puede usar un billete, pero tenga en cuenta que podría perderlo.



(Vea: Estas son las secuelas y estrenos del cine que llegarán en el 2024).



4. Sorpresa con 'crema'

Se trata de aplicar crema corporal, crema de afeitar, crema chantillí o pasta de dientes en la mano de la víctima mientras duerme, para que, en algún momento, se lo unte en la cara con sus propios movimientos.



5. El embarazo

Otra clásica consiste en decirle a sus amigos que está embarazada. Puede utilizar pruebas caseras o, si prefiere un enfoque digital, enviar una imagen mostrando un resultado positivo.



¡Prepárese para las reacciones, especialmente si es conocida por no querer tener hijos!



6. Relleno de galleta 'secreto'

Con un toque creativo, quita la crema de galletas tipo oreo y rellénalas con pasta dental blanca. Después de esta broma, es probable que tu 'inocente' no quiera recibir nada de ti en el futuro.



(Vea: Mariana Pajón responde a rumores sobre su retiro: 'Todavía hay kilómetros por recorrer').



7. Llamada telefónica

Encuentre a alguien con una voz desconocida para su víctima y pídale que deje volar su imaginación. Desde descubrimientos de infidelidades hasta multas de tráfico, las opciones son infinitas para crear una llamada intrigante.



8. Mensaje en la espalda

Día de los inocentes FOTO: iStock

La broma tradicional de colgar un mensaje en la espalda sigue siendo efectiva. Usa cinta adhesiva para colocar una hoja con el mensaje clásico, como en la espalda de la víctima durante un descuido, mejor si va para la calle.



9. Regalo 'fantasma'

Envuelva una caja con papel de regalo como si contuviera un iPhone, pero pon piedras o algo que simule el peso del teléfono en su interior. La emoción al abrirlo será sustituida por sorpresa cuando descubran que no es lo que esperaban.



10. La salsa de tomate que no es salsa de tomate

Llena una botella de ketchup con gelatina del mismo color y textura. Parecerá normal, pero al intentar usarla, descubrirán que algo está fuera de lugar. La gelatina no se moverá, ofreciendo una sorpresa inesperada.



11. Cambio de idioma en el teclado

Cambia la configuración del teclado de alguien a un idioma completamente diferente. Observa su desconcierto mientras intentan escribir mensajes y se encuentran con caracteres extraños o un diseño de teclado desconocido.



12. Desayuno congelado

Llene un tazón con cereales y leche y métalo en el congelador durante la noche. Cuando sirva el desayuno, observe cómo intentan en vano coger el contenido con la cuchara. Sumergir una cuchara a la mitad en la leche antes de congelar el tazón añadirá un toque aún más divertido.



(Vea: Colombianos entre los mayores consumidores de pornografía a nivel mundial).



13. Dolor falso

Desde fingir calambres hasta hacer sonar fideos pequeños mientras dan un masaje, esta broma garantiza sorprender a tu compañero, haciéndole creer que se trata de un hueso roto.



14. ¡Has roto mi celular!

Preste su celular y descargue una aplicación que simule una pantalla rota. Esta broma, que se ha vuelto viral en redes sociales, garantiza una reacción de sorpresa cuando la pantalla se 'rompe' en un momento específico.



15. Artículos de broma

Explora las tiendas de disfraces y golosinas que se llenan de artículos para gastar bromas en el Día de los Santos Inocentes. Desde dedos falsos, hasta bolsas simulando flatulencias, hay una amplia gama de opciones para añadir un toque de diversión a la jornada.



(Vea: ¿Los ha jugado? Estos son los mejores juegos de video que han salido este 2023).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio