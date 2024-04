Bogotá le abrió paso a la ‘KarolGmanía’

Con su gira musical ‘Mañana será bonito’, la artista Karol G llegó a El Campín de Bogotá, con su primera fecha de boletería agotada, y puso a vibrar a los capitalinos con sus más grandes éxitos. Hoy, en su segundo día de concierto, se estima que el monto que deje este espectáculo en la capital del país supere los $52.450 millones.



Y es que según los cálculos, una persona que llegara a Bogotá para el concierto de la cantante colombiana, en promedio, podría estar gastado $1,5 millones en los 2 o 3 días de permanencia en la ciudad.



Esta cifra, no estaría nada alejada a lo que dejó el concierto de la Bichota en Medellín. Un informe entregado por Diomar García Eventos, Vibras Lab, Breakfast Club y Stage Eventos, destacó que por concepto de ocupación hotelera, transporte público, comercio gastronómico, bares, discotecas y otros establecimientos, Medellín percibió recursos por más de $45.750 millones.



Pero esta ‘KarolGmanía’ que se ha despertado desde que la cantante anunció su gira mundial, no sólo se ha presentado en Colombia, de hecho en México, Chile, Argentina y España ha tenido conciertos soul out.



En España, por ejemplo, la cantante ofrecerá finalmente tres conciertos en Madrid, los días 20, 21 y 22 de julio de 2024. Según señaló la promotora LiveNation por “la alta demanda” de entradas, se ampliaron las fechas del concierto.



Cabe destacar que los conciertos en Madrid serán los únicos shows que hará Karol G en España. Su gira en Europa incluirá un concierto en Zúrich, Suiza, el 8 de junio; en Colonia (Alemania) el 11 de junio; Ámsterdam (Países Bajos) el 14 de junio; Londres el 18 de junio y el 22 de junio en París.



Concierto de Karol G El Tiempo



La artista también estará en Lisboa el 7 de julio, en la que será su última parada en ese continente.

En Latinoamérica se espera que ofrezca 27 conciertos en 14 ciudades en países como México, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Las cifras de G

Karol G en la actualidad tiene aproximadamente 66 millones de seguidores en Instagram, además de un total de 34 millones de suscriptores en la plataforma de YouTube y billones de reproducciones en sus videoclips.



El sitio web Celebrity Net Worth, que informa estimaciones de los patrimonios de las celebridades, destacó en su última actualización, a enero de 2023, que el patrimonio de la cantante ha alcanzado un neto de US$25 millones, un crecimiento evidentemente importante ya que en el cierre del 2021, la página había hecho un aproximado de US$8 millones.



Una de las principales razones de este crecimiento, se dio gracias a las giras realizadas por la artista colombiana en el 2022 tituladas ‘Bichota Tour’ y ‘Strip Love Tour’, siendo esta última la más taquillera de una artista latina en los Estados Unidos.



Según Billboard Boxscore, con esta gira la cantante llegó a recaudar unos US$69. 900.000 en boletería al reportar una venta de 410.000 boletos en 33 conciertos dentro de EE.UU.



