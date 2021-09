Cuánto cuesta comer en El Chato, de los mejores restaurantes del mundo

El Chato, el restaurante del chef colombiano Álvaro Clavijo, ingresó en el listado de los 100 Mejores Restaurantes del Mundo.



El reconocimiento se dio a conocer este jueves, cuando se presentó la lista del puesto 51 al 100 y el restaurante, ubicado en Bogotá, quedó en la casilla 80.



(Vea: Colombia, un referente en la gastronomía de la región).

En 2018 y 2019, El Chato se había quedado con el máximo galardón por Colombia en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina (50 Best) y su entrada a los 100 mejores del mundo, dicen los expertos, era cuestión de tiempo.



Vale la pena recordar que Leo, de la chef Leonor Espinosa, estuvo entre los 50 mejores del mundo en el 2019. Si se mantiene en esa zona se sabrá el próximo 5 de octubre, cuando se de a conocer el listado completo. Además, Espinosa fue recientemente reconocida entre los 100 mejores chefs del mundo.



Ahora, volviendo a El Chato, la exaltación hará que muchas personas quieran conocerlo, pero ¿sabe cuánto podría costarle una comida allí? Si la respuesta es no, porque no ha ido o no lo recuerda, aquí le contamos, para que haga cuentas y tenga el bolsillo preparado.



LAS ENTRADAS



Hay varias opciones y los precios están entre los $8.000 y los $38.000.



Puede pedirse pan de masa madre, con mantequilla kefir y limón ($8.000), una burrata ($22.000), corazones de pollo ($29.000), cangrejo ($32.000) y ostras en escabeche ($38.000), entre otras.



(Vea: Las recetas internacionales más fáciles de preparar en casa).



PLATO FUERTE



Hay opciones de mar y carnes. Desde un Tomahawk steak hasta un atún. Y los precios van desde los $63.000 hasta los $185.000.



También hay T-bone steak y panza de cerdo, así como pesca del día.



POSTRE



Todos tienen un precio de $12.000 y entre las opciones están: chocolate, mambe y limonaria, helado de girasol e higos y masa philo.



(Vea: ¿Cómo es el primer restaurante colombiano con una estrella Michelin?).



BEBIDAS



Hay de todo: cervezas (entre $8.000 y $22.000), licores como vodka, ginebra, mezcal, tequila, aguardiente y whisky (puede ser trago o botella, entre los $140.000 y $620.00), vinos (entre $95.000 y $645.000) y bebidas sin alcohol como agua, jugos y gaseosas (entre $6.000 y $13.000).



Entonces, haciendo cuentas rápidas, una persona puede pedirse un pan de masa madre con mantequilla kefir y limón ($8.000), un atún ($63.000), un postre de chocolate ($12.000) y una gaseosa ($6.000), para un total de $83.000, sin propina.



PORTAFOLIO