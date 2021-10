Estas son las reglas empresariales que nos deja ‘El juego del calamar’

Sin duda el éxito de una serie en Netflix va más allá de una combinación explosiva entre escenas sangrientas y trajes rojos, está más bien ligado a la conexión que puede generar una buena historia y sus personajes con la audiencia.



(Vea: ‘El juego del calamar’: curiosidades económicas de la popular serie).



Esto último ha sido clave para que ‘El juego del calamar’, serie creada por Hwang Dong-hyuk, se haya convertido en un fenómeno mundial y se ubique entre las tendencias del grande del ‘streaming’.

No obstante, a pesar de que la historia se enfoca en la crueldad humana, también guarda herramientas positivas que pueden servir en cualquier entorno, inclusive en el mundo empresarial.



Así las cosas, aquí están las cinco reglas empresariales que nos deja la serie.



(Tenga cuidado esta nota podría contener ‘spoilers’ de la serie).



(Vea: Empresa demandó a Netflix por 'culpa' de 'El juego del calamar').



CUIDAR LAS FINANZAS



La primera enseñanza que deja la serie surcoreana se enfoca en la importancia de tener un buen manejo de las finanzas personales, para no terminar apostándolo todo. Y es que desde el primer capítulo la trama nos presenta un tema en común entre los participantes: las deudas.



En el plano de las organizaciones, las empresas también deben cuidar sus finanzas y hacer un buen uso de sus recursos, todo con el fin de evitar problemas financieros que puedan perjudicar el patrimonio de la compañía.



(Vea: Claves para una mejor transformación laboral pensando en el futuro).



NO SE APRESURÉ A TOMAR DECISIONES: PUEDEN SER MALAS



Muchos de los personajes de ‘El juego del calamar’ nos mostraron que, en los momentos de crisis, en especial cuando no se cuentan con los recursos financieros necesarios, se pueden tomar medidas apresuradas que pueden ser definitivas y contraproducentes.



En las organizaciones, estas situaciones también pueden pasar.



Marlon Díaz, fundador y CEO de Media Consulting Group, señaló que para ello es necesario evaluar a corto y largo plazo las apuestas, decisiones o proyectos que se vayan a realizar en momentos de coyuntura.



“Una propuesta interesante es organizar un grupo interdepartamental en el que esté representada toda la compañía y se puedan evaluar la rentabilidad de los proyectos: desde la venta hasta la posventa, disminuyendo así riesgos que puedan poner en aprietos a la compañía. El trabajo en equipo es fundamental para sobrevivir y eso lo demuestra la serie surcoreana”, agregó Díaz.



(Vea: Residente a J Balvin: ‘No todo en la vida es negocio y dinero’).



UN BUEN LÍDER



Una constante en la serie surcoreana se enfoca en el liderazgo y cómo contar con un buen líder puede tener consecuencias positivas en el trabajo de una organización. Esto se puede evidenciar cuando llega la competencia de jalar la cuerda.



“El liderazgo carismático lo podemos apreciar cuando se van creando líderes que dirigen equipos y logran sobrevivir grupalmente. Es lo que hacen las organizaciones exitosas: identifican, forman líderes y los dejan liderar para llevar a buen término los proyectos”, resaltó Díaz.



(Vea: Los riesgos que tienen las pymes en un mercado cada vez más digital).



LA UNIÓN HACE LA FUERZA



Una de las reglas dentro de ‘El juego del calamar’ es que si todos los participantes están de acuerdo en finalizar con el juego este puede terminar, evidenciando así que la unión dentro de cualquier organización hace la fuerza.



“Pese a que el juego es individual, con el pasar de las pruebas se dan cuenta que solo pueden avanzar si lo hacen en equipos, y el éxito de las organizaciones se debe, en gran proporción, al resultado del trabajo en equipo, basado en el talento y habilidades blandas de sus integrantes”, afirmó Díaz.



(Vea: Políglota, la nueva alternativa para aprender un segundo idioma).



APROVECHAR LOS TALENTOS



La competencia del puente de vidrio, en la que los participantes deben adivinar cómo cruzarlo, nos deja como enseñanza que aprovechar los talentos dentro de una empresa es crucial para llegar a la meta. Lo anterior se evidenció cuando uno de los participantes demuestra conocimiento en identificar tipos de cristales, pues tenía años de experiencia trabajando en una fábrica de vidrios.



PORTAFOLIO