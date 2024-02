El 'look' de 'reina narco' vuelve a la moda de la mano de la serie 'Griselda'

El look "reina narco" vuelve a la moda femenina en estos inicios de 2024, siguiendo el rastro de series como "Griselda", en Netflix, interpretada por Sofía Vergara. Kim Kardashian, con su pelo negro azabache recogido en un moño, o Kylie Jenner detrás de enormes gafas de sol, son dos ejemplos de esa tendencia que casa muy bien con la extravagancia de firmas como Dolce & Gabbana, Gucci o Fendi.

"La 'mob wife' (esposa de mafioso, en inglés) es audaz, dura, aventurera y libre" explica a la AFP una de las "influencers" que reivindica esa tendencia, Sarah Jordan (120.000 seguidores), italoamericana de 29 años oriunda de Nueva Jersey. En este estilo predominan las pieles, falsas o no, los estampados felinos, las medias negras, las anchas hombreras y los talones vertiginosos. Y la joyería, con multitud de brazaletes en las muñecas, o mediante grandes aretes dorados.



"Es una manera de divertirse y pasárselo bien (...) no solamente para las chicas italoamericanas, sino para cualquiera que quiera unirse" al club de mujeres empoderadas, explica Jordan. Sofía Vergara, la actriz y presentadora de origen colombiano que interpreta a Griselda Blanco, la madrina de la coca, asume sin complejos sus atributos, sin menoscabar su poder.



"Si solo ves mis tetas, entonces el problema es tuyo" explicaba la actriz en una reciente entrevista con el diario El País. Mikayla Nogueira, estrella del maquillaje en TikTok con 15,3 millones de seguidores, publicó un tutorial recientemente sobre cómo conseguir el maquillaje perfecto de la "mob wife" con la ayuda del kohl, las falsas pestañas y el pintalabios rojo chillón.



La cantante Dua Lipa, la estrella de las redes sociales Kendall Jenner o la modelo Hailey Bieber son otras adeptas de esa figura femenina alejada de la "mujer trofeo", que lo mismo sale de noche con un vestido de gala de Moschino que se pone ropa deportiva con tacones para grabarse en Instagram. La búsqueda en internet de "mob wife" aumentó "un 2.122% en los últimos 90 días, y en TikTok el hashtag #mobwife ganó 160,9 millones de clics y #mobwifeaesthetic 130,6 millones", explican los expertos en tendencias Journo Research.



Como el estilo "cowboy" que el diseñador Pharrell Williams ha devuelto a las pasarelas de la mano de Louis Vuitton, el look "jefa de jefas" tiene donde inspirarse. "Reina del Sur" fue también un éxito en Netflix hace apenas una década, de la mano de Kate del Castillo, y en 2024 se cumplen 25 años de "Los Soprano", con una Edie Falco que también interpretaba un rol temible.



En la gran pantalla, el público vuelve regularmente a los clásicos del cine mafioso: "Casino" de Martin Scorsese o "El Padrino" de Francis Ford Coppola. Los diseñadores bucean una y otra vez en esos vestuarios exagerados, pero reinterpretándolos, como por ejemplo Fendi con un abrigo de falsa piel. O el modisto francés Julien Fournié, que deslumbró en la Semana de Alta Costura parisina con un homenaje a la "mujer fatal" de los años 1940, pero con un toque actual.



