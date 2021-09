Repartió parte de su sueldo en empleados y dice que su idea funcionó

A mitad del 2015, el empresario estadounidense Dan Price, fundador y director ejecutivo de la compañía financiera Gravity Payments, decidió bajarse el sueldo.



La reducción fue del 93 %: pasó de ganarse 1 millón de dólares al año a tan solo 70.000 dólares.



¿La razón de su decisión? Repartir ese dinero entre sus trabajadores y que estos no ganaran menos de los 70.000.



Ahora, seis años después de su decisión, Price habló con el medio estadounidense 'CBS News' y sus conclusiones son bastante interesantes.



¿QUÉ DIJO?



Lo primero que Price le comentó al medio es que su política se mantiene firme y que él tuvo que adaptar su estilo de vida a sus nuevos ingresos, pero que se dio cuenta que no necesitaba tanto dinero para vivir.



Dijo que su negocio está prosperando: ha triplicado su fuerza laboral y la tasa de rotación ha reducido. Y que sus empleados son más leales, y hasta le regalaron un carro como muestra de afecto.



Sobre los momentos más duros de la pandemia del covid, durante el 2020, aseguró que la compañía pasó momentos difíciles, pero que los trabajadores aceptaron reducir sus salarios para ayudar a sobrellevar la situación.



Finalmente, manifestó que no entiende por qué grandes empresas todavía no hacen cosas parecidas a las suyas y las invitó a adoptar esta idea.



"Mis empleados hacen más por mí que yo por ellos", cerró.



