'Encanto': categorías en las que está nominada en los Golden Globes

'Encanto', la película de Disney que basa su historia en la cultura colombiana, fue nominada a tres categorías de los premios Golden Globes.

Puntualmente, 'Encanto' buscará un premio en Mejor música, Mejor canción (por 'Dos orugitas', de Sebastián Yatra) y Mejor película animada.

También llamó la atención que hacen parte de la selección a Mejor serie 'El juego del calamar', de Corea del Sur, y la francesa 'Lupin', en un claro mensaje de diversidad y mayor apertura en los premios.

En otras categorías , en el cine de drama, en el grupo de Mejor actor están Mahershala Ali ('Swan song'), Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'), Will Smith ('Rey Richard: una familia ganadora'), Javier Bardem ('Being the Ricardos') y Denzel Washington ('The tragedy of Macbeth').

Y en el grupo de actrices de la categoría dramática se enfrentarán Jessica Chastain ('The eyes of Tammy Faye'), Olivia Colman ('The lost daughter'), Nicole Kidman ('Being the Ricardos'), Lady Gaga ('La casa Gucci') y Kristen Stewart ('Spencer').

En Mejor película dramática, los nominados son: 'Belfast', 'Coda', 'Duna', 'El poder del perro' y 'Rey Richard: una familia ganadora'.

la ceremonia de entrega de los Golden Globes 2022 se llevará a cabo el domingo 9 de enero.

