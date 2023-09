Disney celebra 100 años con su famoso show de hielo en Colombia

La magia de Mickey Mouse y Minnie Mouse regresa nuevamente al país, a través del espectáculo Disney On Ice, que en esta oportunidad celebra 100 años de historia de The Walt Disney Company. Alan Brussolo, regional marketing manager de Feld Entertainment, Inc, habló con Portafolio de este show sobre hielo que trae como novedad un número de ‘Encanto’.



¿Cuáles son las expectativas que tienen con este espectáculo?



Estamos celebrando los 100 años The Walt Disney Company y venimos con un show cargado de sus grandes historias.



Esperamos superar las expectativas de lo que fue en 2019, cuando logramos tener 50.000 espectadores en Colombia. Sin duda la meta es superar esa cifra en esta oportunidad.



¿Cómo han sentido la acogida de los colombianos?



En esta primera semana tuvimos muy buena respuesta. Y justamente cuando vimos que el público estaba interesado en asistir a al show abrimos más fechas (15,16, y 17 de septiembre).



¿Cómo es montar este show sobre hielo?, y ¿cómo es la logística?



Es un proceso interesante, contamos con un equipo especializado que ayuda a construir el hielo y a cuidarlo. Para la puesta en escena, se necesitan aproximadamente 30 centímetros de grosor y esto puede tardar entre 24 y 36 horas. Luego de tener todas las placas listas, empezamos el montaje de la escenografía, que incluye luces y eso puede tardar 10 horas.



La parte técnica es algo muy importante para darle vida a todo este show. Y requerimos más de 14 personas en todo el proceso.



¿El clima es importante para tener hielo en el espectáculo?



La verdad no influye el clima, puede ser una ciudad fría o caliente y se logra realizar el montaje. De hecho, hemos llevado este espectáculo a ciudades cálidas y la única diferencia es que contamos con un equipo con una mayor potencia.



En Colombia no hemos tenido ningún tipo de desafío para lograr este montaje y el hielo. Debo destacar que el hielo es real y lo que van a encontrar es real.



¿Cuántos patinadores tiene este show?



Este espectáculo tiene entre 40 a 45 patinadores de todas las nacionalidades. Todos estos patinadores son los encargados de darle vida a este show.



¿Cuántos actos se verán en escena?



No puedo dar muchos detalles, pero los espectadores van a poder disfrutar de 8 actos, en lo que se destacarán las personas más representativas de Disney, así como de grandes canciones. Puedo adelantar que en el primer acto podrán ver a Mickey Mouse y sus amigos, seguido de los personajes de Toy Story, Buscando a Nemo, a las princesas y por supuestos a Ana y a Elsa de Frozen. La verdad es un espectáculo que promete poner a cantar a toda la familia.



¿Cuál es la gran sorpresa que le presentarán a los colombianos?



Por primera vez tendremos a ‘Encanto’ sobre hielo y al ser una historia colombiano esperamos que conecte con el público local. Creemos que será muy lindo para todos los espectadores. Sin duda no se pueden perder de este show.



¿Cuál es la invitación para los espectadores?



Que no se pueden perder de este espectáculo, ya que está pensado para toda la familia. La invitación es a celebrar los 100 años de historia de Disney.

100 años alegrando a las familias

La compañía fue fundada en 1923 por los hermanos Walt y Roy Disney como Estudio de los Hermanos Disney y luego cambiaría su nombre a The Walt Disney Company. A lo largo de estos años, la empresa se ha enfocado en la animación y producción de contenido.



Asimismo, ha logrado que grandes de sus personajes se conviertan en íconos como es el caso de Mickey Mouse. Tras 100 años de historia, la compañía sigue apostando por el entretenimiento. Además, por los nuevos avances y la presencia en las platafomas de streaming.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio