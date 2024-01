Error millonario: Tom Hollander recibió el cheque de Tom Holland por Los Vengadores

El actor británico Tom Hollander contó durante en entrevista para el programa Late Night With Seth Meyers, una divertida anécdota en la que recibió por equivocación el cheque de otro de sus compañeros actores. ¿Quién? Nada más y nada menos que Tom Holland, uno de los artistas más importantes del momento.



Tener la misma profesión, ser famosos y compartir casi el mismo nombre suena poco probable, pero esto sucede en el caso de Tom Hollander, actor reconocido por su participación en proyectos como Orgullo y Prejuicio y Pirates del Caribe, y Tom Holland, quien saltó a la fama mundial gracias a su interpretación de Spider Man.



Y aunque muchos pensarían que las confusiones por una transacción de dinero tan grande no sucederían, Tom Hollander dejó ver que sí son posibles. Compartió con el público del show Late Night With Seth Meyers, cómo en una ocasión descubrió unos cuantos miles de dólares que no esperaba en su cuenta bancaria. Luego, se dio cuenta que se trataba de una confusión y que en realidad había recibido el pago del actor Tom Holland, por su papel en una de las cintas de Los Vengadores.



¿De cuánto fue el cheque que recibió Tom Hollander en lugar de Tom Holland?

El actor británico de 56 años relató que por un tiempo compartió agencia de representación con Tom Holland, y fue en ese periodo cuando surgió el error.

“La gente del departamento de cuentas de mi agencia fue la que se confundió. Por un breve tiempo compartimos agente y fue un momento terrible. Fui a ver a mi amigo que estaba haciendo teatro en Inglaterra. Me senté orgulloso entre el público después de haber hecho un programa de la BBC por 30 mil dólares", contó.



Fue hasta más tarde que se dio cuenta de la equivocación: "Luego de un rato llegó el intermedio, revisé mi correo electrónico y había recibido un mail de mi agencia que decía: ‘Pago por el primer bono de taquilla de Los Vengadores”. Remató con humor: “no creo que yo haya aparecido en Avengers”. Sin embargo, el histrión no detalló qué pasó con la cifra, ni si se la devolvió a Holland.



