Escuche aquí 'Última', la canción de despedida que le dedicó Shakira a Piqué

La cantante colombiana Shakira ha dado un giro significativo en su carrera musical con el estreno de su álbum 'Las mujeres ya no lloran'.



Este nuevo lanzamiento marca una etapa de introspección y renovación artística para la artista, quien presenta un conjunto de 17 canciones cargadas de emociones y reflexiones personales.



El álbum, que vio la luz este 22 de marzo, presenta una combinación de 10 colaboraciones y ocho nuevas canciones, el álbum ofrece una experiencia auditiva única para los seguidores de la artista.



Entre las pistas más destacadas del álbum se encuentra 'Última', una emotiva balada en la que da su despedida final a la relación con el futbolista Gerard Piqué. En esta canción, la cantante barranquillera expresa su gratitud por lo vivido mientras reflexiona sobre los desafíos y las diferencias que llevaron al final de su romance.



Antes de 'Última', Shakira había explorado su relación con Piqué a través de canciones como 'Monotonía' y 'Te felicito', que capturan la complejidad y las emociones encontradas de una ruptura mediática.



Sin embargo, esta nueva canción adopta un tono más íntimo y reflexivo, proporcionando a los oyentes una visión más profunda de los sentimientos de la cantante.



Hasta el momento, 'Las mujeres ya no lloran' ha generado una respuesta abrumadoramente positiva por parte de los seguidores de Shakira, quienes elogian la honestidad y la vulnerabilidad de las letras. Mientras que 'Última' ha cosechado un gran éxito en plataformas digitales, en apenas horas desde su lanzamiento acumula más de 288 mil reproducciones y más de 40 mil ‘me gusta’ en YouTube.



Letra de 'Última'

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor déjame hablar no me interrumpas te lo pido

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora

He decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

no trates de convencerme te lo pido

que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera tocar tu puerta

Pero ahora debo aprender a estar sola

Se nos perdió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

no trates de convencerme te lo pido

que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

no trates de convencerme te lo pido

que ya está decidido

Nos queda lo aprendido.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio