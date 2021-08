‘Esperamos a 12.000 personas en la Carrera por los Héroes’

Tras su suspensión el año pasado por la pandemia, la Carrera por los Héroes, que busca apoyar a los miembros de la Fuerzas Militares y de Policía en condición de discapacidad, regresa este año virtualmente.



María Alejandra Neira, directora ejecutiva de la Corporación Matamoros, organizadora del evento, dice que esperan una asistencia de 12.000 personas, con las que se recaudarían $200 millones para la causa.



¿A qué se dedica la Corporación?



La Corporación Matamoros es una institución de derecho privado que lleva 35 años trabajando por los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía heridos o con discapacidad en el ejercicio de sus funciones.



Ayudamos a través de varios programas. Tenemos uno de educación básica y media, en el cual tenemos 160 estudiantes. También hay otro con más de 60 becarios en universidades privadas y públicas de todo el país.



Está el apoyo a la liga de deportistas con la compra de equipos especializados y el pago de viajes internacionales para las clasificaciones.



Y también hacemos temas de inclusión laboral con nuestros héroes de discapacidad y las empresas.



¿Hace cuánto hacen la carrera?



La Carrera por los Héroes lleva 12 ediciones. Es una competencia presencial en Bogotá, donde corredores civiles, de las fuerzas con discapacidad y sin discapacidad participan en abril.



El año pasado por pandemia no hubo carrera entonces en este decidimos hacerla virtual y no todo lo virtual es malo porque así se vuelve una carrera nacional. Nosotros buscamos que cualquier persona se pueda inscribir y correr en la calle, en el parque, en la ciclovía, montaña o incluso en el gimnasio. Esta es una carrera basada en la honestidad de las personas.



Vamos a dejar que la gente corra durante el 28 y 29 de agosto y abrimos nuestro portal para que ellos tomen una foto de sus resultados o incluso si no pueden registrarlo igual se inscriban. Tiene un costo de $60.000 y se apoya la causa de estos héroes.



¿Cuántos asistentes tienen regularmente y cuál es la expectativa este año?



Tradicionalmente hablábamos de alrededor de 8.000 personas en Bogotá. Es un recorrido que se hace alrededor del parque Simón Bolívar y por el barrio Salitre, pero este año estamos esperando 12.000 corredores a nivel nacional.



Y es que la carrera no existía por fuera de Bogotá y cuando visitamos lugares como la Costa o Cali, la gente no la conocía, pero ahora está la oportunidad para cualquier persona que pueda apoyar a las fuerzas militares.



Además, tenemos empresas y clubes sociales que están tomando la carrera como propia y han inscrito a sus empleados como una actividad de bienestar y entre los participantes arman como un equipo y se ponen sitios para correr.



¿Cuánto están esperando recaudar este año?



Nosotros este año tenemos algo muy interesante y es que nosotros no hablamos de utilidades sino de excedentes, entonces los excedentes los vamos a dividir entre la Corporación Matamoros y las acciones sociales de las Fuerzas Militares que son organizaciones diferentes: la Acción Social Naval, la Asociación FAC Nuestra Señora de Loreto, la Asociación de Obras Sociales en beneficio de la Policía Nacional y Las Damas Protectoras del Soldado.



Este año aspiramos recoger alrededor de $200 millones.



Y es que si no se tuvieran patrocinios, hacer una carrera puede costar hasta $300 millones. Acá nosotros pagamos una parte y las marcas que nos apoyan otra parte.



¿Qué significa poder llevar a cabo esta carrera?



Creo que este tipo de actividades dan la oportunidad a las personas de retomar temas no sólo como el del deporte, sino que también les ocasiona, mentalmente, un gran beneficio. Primero, porque puede ser un espacio que se puede compartir en familia o con un colega, y segundo porque se está pensando en hacer ejercicio, pero también se apoya a las personas con discapacidad de las Fuerzas Militares y de la Policía.



