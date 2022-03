Todo lo que debe saber del Festival Estéreo Picnic en el país

El fin de semana del 25 de marzo se llevará a cabo, en el Campo de Golf Briceño 18, el Festival Estéreo Picnic. El cual contará con ritmos desde reguetón, cumbia hasta pop rap y electrónica.



El evento había sido aplazado en dos ocasiones a raíz de la pandemia y vuelve con un aforo para alrededor de 40.000 personas que disfrutarán de la presentación de 88 agrupaciones nacionales e internacionales.

El festival, organizado por Páramo Presenta, abrirá sus puertas este viernes al mediodía.

SIN EFECTIVO NI TARJETAS

Para el ingreso, se habilitó un sistema de manillas 'cashless' para que los asistentes puedan comprar bebidas y alimentos en el lugar.

Las manillas habilitadas permitirán a los asistentes que paguen en los restaurantes, las barras de licores, Feria Vassar FEP y el 'merch' oficial del festival sin tener que usar dinero en efectivo o tarjetas

Este sistema lo puede cargar con dinero en la página oficial del Festival o en los puntos de Entradas Amarillas en Bogotá o en el evento. Debe tener presente que, si por alguna razón debe reemplazar su manilla, la nueva tendrá un costo adicional de 35.000 pesos colombianos.



LO QUE PUEDE O NO LLEVAR

Importante no olvidar llevar protector solar y ropa cómoda. Uno de los requisitos para el ingreso al festival es el carné de vacunación con el esquema completo.

Ahora bien, al festival no podrá ingresar bebidas, ni alimentos (aunque sí podrá llevar un termo vacío). Tampoco puede llevar sombrilla, equipo de video y audio profesionales, armas, cigarrillos, camisetas de equipos de fútbol (excepto de selecciones nacionales), sustancias psicoactivas, mascotas, patinetas, latas de aerosol y más.

QUIÉNES SON LOS ARTISTAS INVITADOS

Entre las agrupaciones que harán parte del evento están los Foo Fighters, The Strokes, Black Pumas, Martin Garrix, Doja Cat, Briela Ojeda, Diamante Eléctrico; LP, C.Tangana, Nina Naranjo; Ed Maverick, Turnstile, Pabllo Vittar, Ashnikko, The Hacker, Él Mató a un Policía, Motorizado, King, Gizzard & The Lizard Wizard, Avalon Emerson, Bruses, Babelgam, Margarita Siempreviva, WYK, Los Cotopla Boyz, Mala Bengala, Paula Pera y El Fin de los Tiempos.

Por su parte, J Balvin, Armenia, Juan Pablo Vega y el Binomio de Oro son algunos de los representantes colombianos en el FEP.

CÓMO ESTARÁ ORGANIZADO EL EVENTO

Son cinco los escenarios: Principal, Adidas, Banco de Bogotá, Páramo Presenta y Domo Budweiser.

A su vez tendrá diferentes zonas culturales y de entretenimiento para que los asistentes disfruten de ambientes gastronómico y de arte al aire libre.

Por primera vez, los baños serán inclusivos. En este sentido, tendrán cabinas especiales para personas en condición de discapacidad y un muro en el que los asistentes podrán dejar mensajes en pro de la inclusión.



“´Baños para Todes´ es una forma de hacer tangible esta filosofía y convertirla en el primer espacio de baños inclusivos en un evento de esta magnitud, que reconoce los diversos modelos de identidades y la pluralidad de las personas. Queremos romper las barreras de la discriminación, creando ambientes de convivencia, empatía y respeto para todas las personas”, explicó sobre la iniciativa José Manuel Ayerbe, Vicepresidente de Mercadeo Corporativo de Grupo Aval.

LOS HORARIOS

Para el 25 de marzo, las primeras presentaciones comenzarán a las 2:30 p. m. con Lucille Dupin. El sábado 16 de marzo la agenda iniciará a las 2:45 p. m. con Flavor Colectivo.

El último día del festival, el domingo 27 de marzo, la agenda comienza a las 2:30 p. m. con Paula Pera.

PORTAFOLIO

Con información de EL TIEMPO*