Estéreo Picnic: horarios y escenarios de presentación de cada artista

El Festival Estéreo Picnic (FEP) anunció los horarios y escenarios para cada artista de lo que será la edición 2023, la cual se celebrará entre el jueves 23 y el domingo 26 de marzo.



Entre los artistas que se presentarán en el FEP 2023 están Twenty One Pilots, Tame Impala, Drake, Armin van Buuren, Bizarrap y The Chemical Brothers, Billie Eilish, Morat, entre otros.



Vale la pena recordar que el FEP se llevará a cabo en el campo de golf Briceño 18, a la salida de Bogotá por el norte de la ciudad.

Jueves, 23 de marzo



Escenario Johnnie Walker:



8:30 p.m. a 9:45 p.m.: The 1975

10:45 p.m. a 0:15 a.m.: Twenty One Pilots



Escenario Adidas:



7:30 p.m. a 8:30 p.m.: Cigarretes After Sex

0:30 a.m. a 2:00 a.m.: Tame Impala



Escenario Banco de Bogotá:



7:30 p.m. a 8:30 p.m.: The Change



Viernes, 24 de marzo



Escenario Johnnie Walker:



11:15 p.m. a 0:45 a.m.: Drake



Escenario Adidas:



10:00 p.m. a 11:00 p.m.: Rosalía



Escenario Banco de Bogotá:



9:45 p.m. a 10:45 p.m.: The Rose



Sábado, 25 de marzo:

Escenario Johnnie Walker:



8:30 p. m. a 9:30 p.m. : Bizarrap

11:15 p. m. a 0:45 a.m.: The Chemical Brothers



Escenario Adidas:



5:15 p.m. a 6:15 p.m.: Alci Acosta

7:15 p.m. a 8:15 p. m.: Trueno

9:45 p.m. a 11:00 p.m.: Wu-Tang Clan

0:45 a.m,. a 2:00 a.m.: Armin van Buuren



Escenario Flamin’ Hot:



6:15 p. m. a 7:15 p. m.: No Rules Clan

1:00 a. m. a 2:00 a. m.: Ryan Castro



Domingo, 26 de marzo:



Escenario Johnnie Walker:



9:00 p.m. a 10:00 p.m.: Morat

11:15 p.m. a 0:45 a.m.: Billie Eilish



Escenario Adidas:



10:00 p.m. a 11:00 p.m.: Lil Nas X



Escenario Banco de Bogotá:



1:00 a.m. a 2:00 a.m.: Tokischa



Escenario Flamin’ Hot:



5:45 p.m. a 6:45 p.m.: Nicolás y los Fumadores

7:45 p.m. a 8:45 p.m.: Bándalos Chinos



Aquí puede ver todos los horarios de cada artista:

De igual manera, el festival también anunció la presencia en el festival de Midnight Generation, Hot Milk, Mora, The Rose y el Club Bud, los cuales entrarán en reemplazo de agrupaciones y solistas como Dominic Fike y 100 Gecs.



