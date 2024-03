Estéreo Picnic 2024: así puede ver el evento musical en vivo y totalmente gratis

El pasado 21 de marzo, se dio inicio al Festival Estéreo Pícnic en el parque metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá. Este evento musical, que reúne tanto a artistas emergentes de la región, como agrupaciones y solitas con alto reconocimiento internacional, hace que, para muchos, este sea considerado un plan imperdible.

Sin embargo, muchas personas, por diferentes razones, no pudieron adquirir algún tiquete para poder asistir de manera presencial para ver a sus artistas preferidos.



(Más: Estéreo Picnic: la lista de objetos prohibidos para el ingreso al parque Simón Bolívar).



Esta situación, dado el cartel del festival, fue uno de los motivos por los cuales la Alcaldía Mayor de Bogotá decidiera transmitir el evento en televisión pública, a través de Canal Capital.



(Lea también: Estéreo Picnic: vías alternas por cierres y desvíos en alrededores del Simón Bolívar).

Prepárate para vivir la magia del @Festereopicnic_ desde cualquier lugar! Con Capital, disfruta la transmisión en vivo de tus artistas favoritos en nuestra señal abierta y nuestro sitio web 👉🏼 https://t.co/ruh3uL2jzb



📲 ¡Bogotá está en modo festival! 💃🪩 #FEPporCapital 🎸 pic.twitter.com/tnD8HEQQnY — Capital (@CanalCapital) March 16, 2024

Según explica la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, desde el jueves 21 al domingo 24 de marzo, después de las 3:00 p. m. a través de transmisiones en vivo por la página oficial del canal, así como por el canal de YouTube y en Facebook.



(Además: ¿Quiere disfrutar de los beneficios del Aval Pass en el FEP? Así puede participar).



Bajo el lema ‘El presente está cada vez más cerca’, el cartel del Estéreo Picnic 2024 incluye a artistas internacionales como blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, M.I.A, Nicki Nicole, Kings of Leon, The Offspring, Grupo Frontera, Phoenix y Arca, y nacionales como Proyecto Uno, Feid, Afro Legends, Sa!koro, Verraco y Fruko y sus Tesos, Buha 2030, entre muchos otros.



PORTAFOLIO