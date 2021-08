Feria de las Flores 2021 dejaría 35 millones de dólares a Medellín

Después de que el año pasado la Feria de las Flores se tuvo que realizar de forma virtual por la pandemia, desde hoy Medellín volverá a vivir uno de sus eventos más emblemáticos, nuevamente con asistencia de personas y desfiles en las calles. Esta, no solo se convertirá en la primera feria cultural que retornará físicamente, reactivando la economía y el empleo de la ciudad, sino que también buscará superar los números obtenidos en el 2019, antes de la llegada del virus.



La Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad proyecta, para este 2021, una derrama superior a los US$35 millones, entre el total de ingresos que dejen las festividades.



La cifra esperada se ubicaría muy por encima de la del año pasado, donde apenas entraron a la ciudad US$9,3 millones por concepto del evento, pero incluso, sobrepasaría la de dos años atrás, como en el 2019, cuando el valor terminó en US$22,4 millones.



“La Feria es una acción clara y contundente de reactivación económica. Hicimos una promesa y es no tener más cierres. Hay quienes piensan que lo mejor es guardarnos para un mejor momento, pero este es el mejor momento”, comentó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.



Mientras que en el 2020 con el formato virtual solo se registró la entrada de 4.200 visitantes, para este regreso del certamen se prevé la llegada de más de 27.000, con un promedio de 2.300 personas ingresando a diario por el Aeropuerto José María Córdova. Además, solo en visitantes se espera que la economía reciba US$18 millones.



Pero sin lugar a duda lo más gratificante de este año será el regreso de miles de empleos que se han visto perjudicados en este tiempo por el pandemia. Con la Feria de las Flores y otras actividades del semestre, la Alcaldía busca recuperar 50.000 empleos en lo que resta del 2021.



“Soy silletero hace 26 años, siempre en la categoría emblemática. Para mí la Feria es el evento más importante de acá, un tiempo que todos esperamos, donde nos reunimos en familias y las fincas silleteras se activan económicamente”, resaltó Federico Alzate, presidente de la Corporación de Silleteros Santa Elena.



Este año, son 500 silleteros los que harán parte del tradicional desfile, que por normas de bioseguridad se hará el estadio Atanasio Girardot, con los asistentes que se hayan registrado previamente con un código QR en la plataforma.



Marcos Ossa, director regional de Antioquia Asocolflores dice que la Feria no suele representar ingresos para este sector, dado que el gremio se caracteriza por agrupar a los exportadores.



“Esta suele ser una apuesta de los floricultores antioqueños a su ciudad capital. No obstante, nosotros donamos la flor que por oferta y demanda queda en nuestras empresas, y este aporte está valorado para este año en $280 millones”, dice.



MÁS SECTORES



La Feria de las Flores tiene un impacto transversal en toda la economía de la ciudad, beneficiando no solamente a los que participan de las actividades programadas, sino también al resto de sectores.



En el caso de la hotelería, Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, comenta que en años previos a la aparición del covid-19 la ciudad tenía promedios de ocupación del 85% en esta época, donde incluso había hoteles que cerraban en el 100%.

En el tradicional desfile de silleteros participarán 500 personas.

Para este año, dice, se proyecta que la actividad hotelera cierre al término de estos diez días con el indicador entre un 65% y 70%.



De otro lado, Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia explica que junto con diciembre, la Feria de las Flores es la temporada más importante en cuanto a incrementos de caja para los bares de la ciudad, que pueden llegar hasta el 50%, en condiciones normales.



“En la actualidad, todavía hay algunas restricciones y por supuesto van a disminuir los turistas, pero esperamos tener un incremento de alrededor de 30% en las ventas, algo significativo en el marco de la reactivación de los 2.500 establecimientos de Medellín”.



Y en este contexto, hay que destacar la participación de los centros comerciales, que para esos días ambientan sus espacios y programan actividades alusivas a la festividad.



Patricia Melo Estrada, gerente de Arkadia Centro Comercial, anota que la Feria de es muy significativa para el establecimiento y para todos los paisas en general. “Nosotros generamos más de 1.500 empleos directos e indirectos y confiamos en que aumente el tráfico para el beneficio de la región”.



Según la Secretaría de Cultura, en esta edición se están invirtiendo $11.600 millones en la generación de empleo, donde el 55% está destinado a la reactivación cultural a través de contratación de artistas y al otorgamiento de los estímulos de aquellos que participaron de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura.



iNGRESO A VACUNADOS



Si bien este año la Feria de las Flores se va a realizar en un formato mixto, que combinará la presencialidad con algo de oferta virtual, las autoridades han insistido en que la pandemia continúa y que hay tomar precauciones.



En un inicio, el alcalde Daniel Quintero informó que a los eventos no se permitiría el ingreso de mayores de 40 años que no se hubieran vacunado.



En complemento, este miércoles dijo que también habrán puntos de vacunación en el Teatro Carlos Vieco, Parque Juan Pablo II, Plaza Gardel y en el evento de Expotatuaje de Plaza Mayor.



MARÍA CAMILA PÉREZ GODOY

Periodista Portafolio