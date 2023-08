Festival de cine en Venecia en su 80° edición

La monumental ciudad italiana de Venecia está lista para abrir este miércoles su 80º Festival de Cine, una cita impredecible en plena huelga de Hollywood y en la que todo el mundo especula con las estrellas que pasarán por su alfombra roja.



El día de ayer, en el Lido, la exclusiva isla veneciana a orillas del Adriático donde se celebra la Mostra, el ambiente era de total normalidad si no fuera por la fuerte lluvia que ha empapado el lugar.





Los obreros se afanaban en dar los últimos retoques y martillazos a las instalaciones y decoración, la alfombra roja se extendió a lo largo del Palacio del Cine, donde tienen lugar las puestas de largo, y cientos de periodistas -empapados- recogen sus acreditaciones.



Serán doce días de cine en los que se estrenarán los títulos más esperados de la temporada, hasta que en la noche del 9 de septiembre se otorgue el León de Oro y el resto de galardones.



En la Sección Oficial figuran los trabajos de directores afamados como el chileno Pablo Larraín, los estadounidenses Sofia Coppola, Bradley Cooper, Michael Mann o David Fincher, el mexicano Michel Franco, el japonés Ryusuke Hamaguchi o el griego Yorgos Lanthimos, entre otros grandes íconos del cine.



Se trata de producciones cargadas de estrellas: algunas como Emma Stone, Bradley Cooper o Michael Fassbender ya han dado plantón al certamen mientras que otras como Adam Driver, Jacob Elordi o Jessica Chastain tienen toda la intención de acudir.



Y es que la Mostra es la primera gran cita cinéfila internacional desde que los guionistas y actores de Hollywood fueron a la huelga, lo que deja en duda cuales serán las grandes estrellas que asistirán a ese gran evento. En cualquier caso, el director del certamen, Alberto Barbera, ha avanzado que habrá “suficientes” estrellas en el Festival y demás figuras del cine.



No obstante, esta situación ha alimentado las especulaciones y la prensa local veneciana jura haber visto “de incógnito” a Bradley Cooper cenando en la Ciudad de los Canales.



Pese al gran mar de incertidumbre, el festival arrancará este 29 de agosto con una ceremonia de apertura en la que se otorgará el León de Oro honorífico a la cineasta italiana Liliana Cavani, que con sus 90 años se ha puesto detrás de la cámara para su película 'L'ordine del tempo'.



También será la actriz Charlotte Rampling, inolvidable protagonista de “Il portiere di notte” (Portero de noche, 1974) de Cavani y ganadora de la Copa Volpi en 2017 por “Hannah”, la encargada de pronunciar en la gala las alabanzas a la directora.



Así mismo, el día de ayer, para ir calentando motores, la Mostra preparó una ‘preapertura’ que estaba enteramente dedicada a la diva Gina Lollobrigida, fallecida el pasado 16 de enero a los 95 años.



Vale mencionar que también los proyectores venecianos mostraron en este abrebocas “Portrait of Gina” (1958), un curioso reportaje que Orson Welles dedicó a “La Lollo”, así como “La provinciale” de Mario Soldati, ambos trabajos enteramente restaurados para homenajear a una de las pioneras del cine italiano.



Alberto Barbera

Venecia se prepara para reabrir sus puertas y su director, Alberto Barbera, ha prometido a Efe que será una edición de “gran cine” con algunos de los títulos más esperados del otoño.



“Daremos una visión a 360 grados del panorama actual”, avanza en la víspera de la apertura. "Como siempre, ofreceremos un equilibro pretendido entre el gran cine que todos se esperan de un festival de prestigio y un trabajo de exploración de las cinematografías emergentes", asegura en una pausa del alud de trabajo que le ocupa el día antes del arranque de la Mostra.



