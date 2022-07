Festival Estéreo Picnic entre los mejores eventos del mundo: Billboard

La revista de música y entretenimiento Billboard incluyó al Festival Estéreo Picnic en su lista de los 50 mejores festivales del mundo durante 2022. El ranking lo realiza David Brooks, director senior de giras y música de la empresa.



En este caso, Brooks calificó el festival como un encuentro de mezcla de artistas locales e internacionales "que se apoderan de un campo de golf y un club de campo en las afueras de la ciudad capital con una próspera comunidad de fanáticos y un 'Hippie Market' que atrae a los fanáticos a este festival montañoso".

En el listado solo están de Latinoamérica el festival colombiano y Rock in Río. El evento brasilero está en la ubicación 19 y destacan que "fue la introducción de muchos artistas al país, atrayendo a cientos de miles de personas cada año para escuchar música en vivo y disfrutar del arte en sus propios términos". En el listado también aparecen Corona Capital (42) y Vive Latino (40), de México.



"Nuestro amado Picnic traspasó fronteras hace mucho tiempo y ahora se consolida como uno de los mejores festivales del mundo. Una noticia que celebramos los Creyentes, fanáticos, nuevos amantes, artistas, organizadores, aliados y marcas patrocinadoras en cada rincón del continente. Pronto se develarán las fechas y el inicio del camino para el festival 2023", manifestaron los organizadores.

¡Paren todo! Hoy @billboard nos ha reconocido como uno de los 50 mejores festivales en toooooodo el mundo y estamos: 😭 pic.twitter.com/O061NRN1G4 — FestivalEstéreoPicnic (@Festereopicnic_) June 29, 2022

En los primero lugares del ranking se encuentran festivales como Coachella, que es transmitido por streaming logrando un público importante. A este le sigue Glastonbury Festival que fue creador por el productor Michael Eavis. También se encuentra Electric Daisy Carnival Las Vegas que se ha consolidado como un evento de importancia económica para los Ángeles por su cantidad de asistentes.



Asimismo, se destaca Outside Lands Music and Arts Festival que es de los eventos más jóvenes en estar en el top junto a South by Southwest.

Para Billboard, los festivales han transformado el negocio de la música en vivo y se han convertido en una fuente de ingresos vital para la industria de la música. Además, "han transformado el entretenimiento en vivo en un motor económico, al mismo tiempo que desafían a la humanidad a vivir según sus mejores principios".



