Franquicia de hamburguesas ofrece iPhones a posibles nuevos empleados

Una franquicia de la famosa cadena de hamburguesas McDonald’s está buscando empleados y para motivar a la gente a que se presente a la convocatoria está ofreciendo, como incentivo, regalar iPhones a sus potenciales trabajadores.



Sí, así como lo lee. No solo ofrece un empleo con sueldo, sino que regalará celulares a aquellos que se queden con el trabajo.



(Lea: Estados Unidos, un destino turístico cada vez más buscado).

Eso sí, si le interesa la oferta, tendrá que viajar hasta la ciudad de Altamont, en el estado de Illinois (Estados Unidos), que es donde la están ofreciendo.

Y no crea que tendrá el iPhone solo con quedarse con el puesto. No. Será necesario cumplir algunas reglas.



No obstante, la única que se aclara en el cartel que está ubicado en el McDonald’s de Altamont es que deberá estar en el cargo por, al menos, 6 meses.



(Vea: Tendencias tecnológicas que marcarán el 2021).



Según la cadena ‘Univisión’, las franquicias del gigante de las hamburguesas siempre ofrecen algún estimulo, como bonificaciones por comenzar en un puesto o pagar el tiempo libre que tiene el empleado. Sin embargo, regalar celulares nunca se había visto.

LMFAO G MCDONALDS IS STARVING pic.twitter.com/OJt4cjeTVn — Bragard (@brogawd_) May 23, 2021

El mismo medio informó que otra razón para este inusual estimulo es la falta de postulantes que hay para trabajos relacionados con gastronomía en Estados Unidos.



(Vea: La impresionante piscina infinita más alta del mundo).



“Aunque el salario en estos empleos es de 13 dólares la hora, algunos están dispuestos a pagar 50 dólares la hora para encontrar personal”, dijo ‘Univisión’.



Una de las razones para la falta de postulantes, agregó el medio, serían los subsidios de desempleo que el gobierno estadounidense está entregando y que son, en muchas ocasiones, más altos que lo que se gana en un trabajo.



(Lea: Compañía ofrece 5.000 tiendas online gratis para emprendedores).



PORTAFOLIO