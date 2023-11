Así quedaron los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga

Quedaron definidos los clasificados para las semifinales de la Liga colombiana 2023-II. Los clasificados fueron Águilas Doradas, Independiente Medellín, América de Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Junior, Millonarios y Deportivo Cali.



Las posiciones finales del 'todos contra todos' fueron:

1. Águilas Doradas: 44 puntos.



2. Independiente Medellín: 39 puntos.



3. América de Cali: 37 puntos.



4. Deportes Tolima: 37 puntos.



5. Atlético Nacional: 33 puntos.



6. Junior: 30 (+12) puntos.



7. Millonarios: 30 (+1) puntos.



8. Deportivo Cali: 28 puntos.

Cuadrangulares semifinales

Tras el final de la fase regular, los cuadrangulares semifinales quedaron así:

Grupo A:



- Águilas Doradas.



- Deportes Tolima.



- Junior.



- Deportivo Cali.



Grupo B:



- Independiente Medellín.

​

- América de Cali.

​

- Atlético Nacional.



- Millonarios.



Y la primera fecha se jugará así*:



Grupo A:



- Deportes Tolima vs. Junior.



- Deportivo Cali vs. Águilas Doradas.



Grupo B



- Atlético Nacional vs. Millonarios.



- América vs. Medellín.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - DEPORTES