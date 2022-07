Gorda, el salón especializado en plus size, llega a su quinta edición

Archivo particular

La importancia de la diversidad abarca todos los aspectos de la vida, entre ellos los cuerpos. Y en ese camino los expertos en el mundo de la ropa ven las tallas grandes como un camino para romper paradigmas y atraer clientas que por años no han estado satisfechas con sus roperos. De hecho, grandes marcas como Falabella, han detectado esa necesidad y han entrado en la onda de ofrecer productos plus size.



También hay emprendedores, diseñadores y empresarios del sector que hacen lo propio. Se espera que 18 marcas presenten sus novedades en Gorda, una feria que realizará su quinta edición del 29 al 31 de julio en el Hotel Hyatt Place, de Bogotá.



Laura Agudelo, creadora y organizadora del certamen, se ha inspirado en su experiencia personal y en su conocimiento sobre el mundo de la moda para promover entre las mujeres una visión más divertida e innovadora a la hora de buscar prendas que se adapten a sus cuerpos.



“Si bien hace 15 años eran muy pocas las opciones en el mercado, cada vez hay más marcas haciendo ropa que las mujeres, que son más que una talla XL o 16, están buscando. El segmento de las tallas grandes sí ha crecido en Colombia, y creo que en gran parte se debe al movimiento que se generó en las redes sociales y que cada día se nota más en la calle”, asegura.



Este espacio no solo es un evento comercial, también es la excusa para que las mujeres puedan participar en charlas sobre tendencias y autoestima. Allí se encontrarán botas de caña alta, vestidos de fiesta, ropa interior, vestidos de baño, jeans con rotos y diferentes prelavados, chaquetas en denim, jeans levantacola, bralettes y salidas de baño.



Como una novedad, la reconocida diseñadora barranquillera Judy Hazbún y la presentadora e influenciadora Marcela McCausland (Macla), se unieron para crear y presentar en Gorda la colección ‘El paraíso de Macla’. Es un trabajo que combina la experiencia de la diseñadora, la necesidad en el mercado y el acompañamiento del colectivo Grandiosas, de 15 mujeres de talla grande, que trabaja sobre la diversidad de los cuerpos.



Proponen un closet inteligente con todo lo que han soñado vestir: un universo deportivo, con leggins que no se transparentan, ni se enrollan hacia abajo cuando hacen ejercicio, tops que sostienen muy bien el busto, joggers y camisetas divertidas. También habrá soluciones para eventos especiales tipo cóctel, ropa para ir al trabajo y versatilidad en cada prenda para poder llevarla en el día a día.



“Es una cápsula sin miedo al color, ni a los estampados, de hecho en este closet hay de todo menos miedo y menos por una talla. Le apostamos a la valentía de amar, amar sin límites”, indicaron las creadoras de la colección en colaboración.



En esta edición habrá prendas masculinas. La marca barranquillera, que por segunda vez participa en el evento, Joy Clothing Store trae ropa de hombre. Joggers, camisas y bermudas, hacen parte de la minicolección masculina que la marca ofrecerá en paralelo con la propuesta femenina que la caracterizado.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio