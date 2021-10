Guía para viajar con niños en avión durante la semana de receso

Del 11 al 15 de octubre las instituciones educativas del país no tendrán clases: estarán en su semana de receso.



Durante estos días, muchos padres saldrán de viaje con sus hijos para aprovechar el descanso. Es más, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) estima que para la semana de receso podría haber una reactivación en la salida de colombianos al exterior de entre 70 % y 75 %, con respecto a lo reportado en el mismo mes de 2019.

Así las cosas, y para que no pase un mal rato, la aerolínea Wingo desarolló una guía para viajar en avión con niños de forma segura y aquí le contamos de qué se trata.



(Vea: Colombia obtuvo reconocimiento por innovación en turismo).



VIAJES CON NIÑOS QUE NO ESTÁN VACUNACOS CONTRA EL COVID-19



Siempre use el tapabocas, tanto en los aeropuertos que visite como adentro de las aeronaves. Recuerde que cumplir con esta y otras medidas de bioseguridad, como el lavado constante de manos, es vital en la lucha contra el virus.



LAVADO CONSTANTE DE MANOS



Use los servicios sanitarios de los aeropuertos, los cuales han robustecido la dispobilidad de los mismos. De ser necesartio, solicite gel antibacterial con las aerolíneas parala limpieza.



(Vea: El turismo se consolida en el proceso de reactivación).



EVITAR ESTRÉS A LA HORA DE VOLAR



Para un niño puede ser difícil un trayecto en avión, por tener que permanecer mucho tiempo sentado en un espaci cerrado. Así que prepare un kit de viaje con diferentes opciones para que los menores puedan disfrutar la experiencia sin problemas y canalicen sus energías durante el trayecto. Puede incluir libros, rompecabezas, actividades de mesa prácticas, dispositivos móviles con películas, listas de reproducción, juegos precargados o juguetes (estos últimos que sean pequeños y fáciles de manipular).



(Vea: Ocupación hotelera avanza con la reactivación económica).



PREVENIR MAREOS



Es frecuente en menores de entre 2 y 12 años y ocurre por la sensación de pérdida de equilibrio que provoca el efecto de movimiento alrededor mientras el cuerpo está estático. Para evitarlo, elija asientos más cercanos al frente del avión o los que están situados directamente sobre las alas, dado que presentan mayor estabilidad.



También, es aconsejable ajustar la ventilación en la parte superior del asiento para que los menores respiren aire fresco y se relajen. Y por último, aunque no menos importante, es importante que los menores reciban una buena alimentación: que no viajen con el estómago vacío.



(Vea: Colombia aumenta conexión aérea con otras naciones).



TENER CLAROS LOS DOCUMENTOS



Sobre todo si va a salir del país, tenga claro qué documentos debe presentar del menor y llegue con tiempo al aeropuerto para poder cumplir con los requerimientos sin alteraciones.



PORTAFOLIO