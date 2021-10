La mente detrás de los videos más importantes del reguetón en Colombia

Archivo particular

Medellín, además de haberse convertido en un hub tecnológico en América Latina, también se ha consolidado como epicentro de la música urbana, fortaleciendo así a otras industria como la audiovisual.



En entrevista con Portafolio, Harold Jiménez, CEO de la productora de videos musicales 36 Grados, habló sobre la compañía y su relación con el género urbano; la reactivación del sector y sus planes de saltar de YouTube a las plataformas de 'streaming'.



¿Cómo inició la compañía audiovisual 36 Grados?



Esta idea nació de un sueño que tenía desde muy niño: hacer videos musicales. Cuando terminé de estudiar la universidad me junté con un grupo de amigos para empezar con esta idea de negocios. Recuerdo que iniciamos haciendo videos muy pequeños, pero con una gran calidad, tratando siempre de darle ese look internacional a los proyectos. Luego empezamos a trabajar con artistas urbanos en Medellín y digamos que esa ola del reguetón nos permitió crecer a la par de estos músicos. Muchos confiaron en nuestro ojo y talento, fue así como empezamos a construir la imagen visual de muchos artistas que hoy son número 1 en el mundo.



¿Cómo fue todo el trabajo durante la pandemia y cómo va la reactivación?



El inicio de la pandemia fue muy complicado, ya que el 90% de las producciones que nosotros hacemos son para artistas que están por fuera. Durante tres meses no pudimos hacer nada, pero después encontramos maneras de poder reactivarnos. En principio hicimos videos a distancia, en los cuales teledirigíamos a los artistas. Ellos mismo utilizaban sus celulares o sus cámaras, mientras le decíamos a dónde ubicar las luces. Hicimos tres videos así.



Cuando tuvimos más flexibilidad empezamos a rodar en nuestro estudio en Medellín, bajo todos los protocolos de bioseguridad. Si bien fue un año duro, también fue un año de grandes proyectos como el video musical para la película de Bob Esponja con J.Balvin, en el que estábamos trabajando para Paramount, uno de los estudios más importantes para Hollywood. El sector se viene reactivando gracias a las apuesta de los artistas.



¿Cree que el impacto de la música urbana en Medellín ha impulsado el crecimiento de la industria audiovisual, específicamente la de videos musicales?



Definitivamente ese impulso que ha tenido la música urbana, sin duda, ha jalonado a otras industrias. Y eso se ve reflejado en los nuevos estudios musicales, productoras y empresas que hacen videos y que se encuentran en la actualidad en Medellín.



¿Cómo ve la reactivación de la industria audiovisual?



Hoy hay más oportunidades para los creativos que quieren entrar al mundo de lo audiovisual. Tanto artistas, empresas o marcas necesitan contenidos audiovisuales para compartir en sus redes sociales, entonces hay una gran oportunidad para generar contenido. Además cada vez más las personas tienen más acceso a las plataformas de streaming y entonces hay un gran consumo de series y películas. Antes era muy limitado ya ahora se pueden hacer grandes cosas con un celular. Se abren más oportunidades.

Harold (centro), junto a David Bisbal (izq.) y Luis Fonsi (der.). Archivo particular

¿Cuáles son los planes de la firma?



Abrimos una oficina en Miami, ya que toda la industria de la música latina se encuentra allí. Queremos tener más oportunidades. Por su puesto seguiremos en Colombia, queremos seguir apostándole a la industria audiovisual, en especial a la de videos musicales que crece en Medellín.



¿Van a incursionar en otras líneas de negocio?



Sí. En estos momentos tenemos cuatro series escritas y ya hicimos un primer documental para Maluma y estamos trabajando en otro par de documentales. El siguiente paso es meternos en la realización de series, documentales y películas.



COSTOS DE UN VIDEOCLIP



Harold Jiménez, CEO de 36 Grados, afirmó que afortunadamente ya ha perdido la cuenta de cuántos videos ha hecho y con cuántos artistas ha trabajado. Pero, destacó que ha grabado con el 90% de los artistas urbanos de Latinoamérica.



“Hemos trabajado con J. Balvin, Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, con Don Omar, Luis Fonsi, David Bisbal, Greecy, Piso 21, Mike Bahía y Mayke Towers, entre otros”, dijo.



Frente a los costos de un videoclip, Jiménez apuntó que estos pueden variar, dependiendo de los día de rodaje, las locaciones, producción y hasta de los modelos que se necesiten. No obstante, dijo, un video con la productora puede estar entre los US$50.000 hasta los US$350.000.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio