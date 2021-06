Hbo Max inicia su camino en el país con cinco aliados

Desde este martes 29 de junio Colombia es uno de los 39 territorios que tendrá disponible la plataforma HBO Max, que incluye todo el streaming por suscripción de WarnerMedia.



El catalogo y lista de series y películas originales, seguirá disponible para los clientes colombianos que tienen los canales a través de Claro, DirecTV, ETB, Movistar y Tigo.



Desde este martes la app y su contenido se podrán disfrutar en hbomax.com y las tiendas digitales de sus aliados. También en los smartphones, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos de streaming.



El cambio en el caso de la app es que deja de ser HBOGo y migra automáticame nte a HBO Max, así que los clientes actuales solo tendrán una actualización del servicio y mayor cantidad de programación a su disposición.



El precio de la suscripción en móvil es de $13.900 y el estándar está en $19.900. Para los planes de 3 meses, el valor en móvil está en 12.633 cada mes y en estándar, 17.633 cada mes, así que en los próximos días se ofrecerán descuentos en la plataforma como parte integral de su oferta, o diferentes formas de pago.



Entre las apuestas exclusivas, HBO Max incluye más de 100 producciones locales en los próximos dos años, de las cuales 33 ya se encuentran en producción, las cuales serán exclusivas para la plataforma HBO Max bajo la marca Max Originals.



“Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max. Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar de la plataforma y de su increíble colección de contenidos”, agregó Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional.



Una de las novedades que se tendrán, es un periodo de prueba de 7 días y una zona de degustación con contenido para disfrutar una selección limitada de episodios sin costo alguno.



Además de los contenidos y franquicias como Harry Potter, las trilogías completas de El Señor de los Anillo o Matrix. Además, traerá el universo DC títulos como La Liga de la Justicia de Zack Snyder, o Mujer Maravilla 1984, y en televisión series como Friends, The Big Bang Theory , Game of thrones y Sex and the City.



De igual manera está la promesa de inclusión de las películas que se estrenan en los cines, 35 días más tarde, como el musical de Lin-Manuel Miranda en el barrio, Space Jam: una nueva era, protagonizada por LeBron James; El Escuadrón Suicida, Dune También, estarán disponibles películas recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat, la premiada Judas y El Mesías Negro Y Godzilla Vs. Kong.