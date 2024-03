Hollywood elegirá sus películas favoritas, en un año marcado por grandes estrenos

Del exterminio a los indios osage en 'Killers of the Flower Moon' ('Los asesinos de la luna') a los tormentos del gran músico Leonard Bernstein en 'Maestro', pasando por el amor imposible de 'Past Lives' ('Vidas pasadas'). Hollywood presentará este domingo la mejor película, en un año marcado por la lucrativa guerra entre 'Barbie' y 'Oppenheimer'.



Estas cinco cintas competirán por el premio a la mejor película en la 96 edición de los Óscar, que se celebra este domingo, junto con 'Poor Things' ('Pobres criaturas'), 'American Fiction', 'Anatomy of a Fall' ('Anatomía de una caída'), 'The Holdovers' ('Los que se quedan') y 'The zone of interest' ('La zona de interés').Diez cintas con un vínculo difícil de encontrar, con estilos y temática muy variados, que reflejan el diverso ecosistema artístico internacional, no solo estadounidense. Mientras que en el resto de categorías votan los miembros de cada gremio (los actores al premio al mejor actor...), en la de mejor película participan todos los integrantes de la Academia, unos 9.500 con derecho a voto.



Las proyecciones dan como favorita a 'Oppenheimer', la cinta de Christopher Nolan que ha arrasado en la temporada de premios, pero no es la única película que ha brillado este año y en el Dolby Theatre todo puede pasar hasta que caiga el telón. El último asalto de 'Barbenheimer' 2023 ha sido un año en el que los cines han recuperado algo de brillo tras la pandemia, gracias en parte a 'Barbie' y 'Oppenheimer', que se enfrentaron en las salas haciendo nacer un fenómeno bautizado como 'Barbenheimer'.



La cinta de Greta Gerwig -que cuenta el viaje al mundo real de la muñeca de la marca Mattel- y la película de Nolan -que narra la historia del padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer- también han luchado por los principales galardones de la temporada. Las dos salieron victoriosas en premios que separan la comedia y el drama –como los Critics Choice Awards o los Globos de Oro-, pero los Óscar no hacen distinción y sólo una puede alzarse como la mejor película.



No sólo de fenómenos taquilleros viven los académicos y en la lista del mejor filme se han colado varias historias llegadas de Europa, encumbradas en festivales. 'Poor Things', la película de ciencia ficción del director griego Yorgos Lanthimos, logró el León de Oro en Venecia y entró en las diez candidatas al Óscar con su relato sobre una mujer (Emma Stone) que es resucitada después de trasplantarle el cerebro de su feto. Cannes encumbró a 'Anatomy of a Fall', la película de Justine Triet que cuenta la historia de una escritora acusada de la muerte de su esposo.



La cinta ganó la Palma de Oro, mientras que 'The zone of interest', también nominada al Óscar, logró el Gran Premio del Jurado. Dirigida por Jonathan Glazer, hace un retrato de la banalización de la maldad durante el régimen nazi y fue una de las sorpresas de las nominaciones. Scorsese y todos los demás Gracias a las diez nominaciones de 'Killers of the Flower Moon', Scorsese se convirtió en el segundo director más nominado de todos los tiempos (el primero todavía vivo). Optará a la mejor película por su narración sobre los asesinatos de los miembros de la Nación Osage, un pueblo originario de Estados Unidos que en los años veinte fue masacrado para apoderarse de sus derechos sobre el suelo.



'Maestro', la segunda película que dirige el actor Bradley Cooper, también está en la lista, una cinta que narra la historia de amor del director y compositor Leonard Bernstein y la actriz Felicia Montealegre.

Otra de las sorpresas de las nominaciones fue la inclusión de 'American Fiction', del novato cineasta Cord Jefferson, que trata sobre un profesor que escribe un exitoso libro repleto de estereotipos sobre afroamericanos. El cine íntimo también tiene cabida Dos cintas de un tono más íntimo y pausado completan la lista de las diez mejores películas del año, según los académicos. Por un lado está 'Past Lives', primer largometraje de la directora coreano-canadiense Celine Song, que sigue las vidas de Na Young y Hae Sung, quienes comparten una profunda conexión cuando eran pequeños y se reencuentran años después. La cinta se consagró en los premios Spirit, los más reputados del cine independiente, con el galardón a mejor película y mejor dirección.



Y por último está 'The Holdovers', de Alexander Payne, que cuenta la historia de un profesor gruñón, interpretado por Paul Giamatti, en un internado de Nueva Inglaterra que acepta la tarea de acompañar a un grupo de estudiantes que se quedan en la escuela durante las vacaciones.



EFE