Yeison Jiménez y otras megafortunas de cantantes de música popular

Según el portal Statsmash especializado en analizar los datos y las ganancias de las personas en Youtube, estos son los cantantes de música popular que más facturan en la plataforma.

Yeison Jimenez



A sus 30 años es uno de los más cotizados del género, con canciones como “Aventurero”, “Ni te tengo ni te necesito” y “Ya no mi amor”, el artista factura millón y medio al mes, pero este no es el único negocio del cantante de música popular, pues también es acreedor de nueve empresas y una finca ganadera con las que factura miles de millones de pesos.



(Le recomendamos: Los impresionantes jets privados de los futbolistas más ricos del mundo).



Paola Jara



La “mala mujer” de la música popular logra facturar por sus canciones en Youtube hasta cuatro mil millones de pesos al mes, esto sin contar las ganancias de su marca de ropa deportiva.



(Además: Viral en TikTok: encuentra su ropa en bolsas después de regresar de vacaciones con su novio).



Jessi Uribe



Con sus 3,14 millones de suscriptores, el intérprete de “Dulce pecado” factura 49 millones de pesos al mes.



Pipe Bueno



El cantante de “Cupido falló”, genera cinco mil millones de pesos mensuales con las reproducciones de su música en Youtube, sin embargo, este no es el único negocio de Pipe Bueno, en su restaurante Rancho MX, tiene platos entre los $ 14.000 y los $ 290.000.



(Además: Tips para tener una entrevista de trabajo exitosa).



Jhon Alex Castaño



“El rey del chupe” no se queda por fuera del ranking, pues a sus 41 años factura más de dos millones de pesos mensuales en Youtube y en su restaurante Fonda La Potrank, le da otro empujón a su fortuna.



CÁUSTICA