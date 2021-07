Los libros recomendados por Portafolio para esta semana

“Real es la oportunidad para que surja un nuevo sector de inversiones de impacto, la práctica de invertir no solamente para devengar ganancias, sino también para el beneficio de la sociedad, para restructurar la economía global y hacer que la responsabilidad social y medioambiental sea un factor fundamental a la hora de decidir cómo usar el dinero en la sociedad”.



Para Moran Simon, colaboradora de las Naciones Unidas y reconocida líder de la inversión y el impacto, hay que conectar las finanzas y la justicia social, pues el sector de inversiones de impacto está en un punto de inflexión.



Si bien cada generación experimenta grandes trasformaciones sociales, la actual está atestiguando unas revolucionarias en el papel del capital en una sociedad en la que “millones de dólares migran hacia unos propósitos sociales y medioambientales positivos”.



En este contexto, su libro plantea que activistas e inversores tendrán que trabajar arduamente y que hará falta que colaboren dos comunidades que raras veces unen esfuerzos para poder lograr una innovación estructural que facilite los esfuerzos en común y para compartir el poder de manera efectiva.



A partir de su experiencia como cofundadora de Transform Finance, una organización que nació para establecer un vínculo entre justicia social y las inversiones de impacto, busca enfocarse en asegurar que la industria haga las preguntas correctas, considerando que hacía falta una comunidad amplia y experiencias para poder contestar dichas preguntas de una manera efectiva.



“Cuando los agricultores y los fabricantes de chocolate trabajan con ‘Uncommon Cacao Source + Trade’ apuestan por una mejor cadena de suministro. A nivel mundial, la gran mayoría de los 5 millones de familias de productores de cacao viven en la pobreza indigente a pesar de abastecer el mercado de rápido crecimiento y alto valor. El hecho de no pagarles a los agricultores mejores precios por el cacao está causando un abandono generalizado en las parcelas a medi- da que los agricultores envejecen y sus hijos eligen otros cultivos o carreras”, expresó como ejemplo.



'Impacto real', su obra, es una invitación para unir la economía y las finanzas con las demandas del mundo actual hacia impactar positivamente.

MÁS LIBROS

'RETRATO DE UN LUCHADOR'



El libro de Iván Ramiro Córdoba, de editorial Aguilar, habla sobre la vida y obra del ex futbolista colombiano, quien describe la Copa América del 2001, la que ganó Colombia, como el momento más glorioso su carrera.



'DESPUÉS'



Libro de Stephen King, de la editorial Plaza y Janés. El autor de más de 50 libros, todos 'best sellers' internacionales, llega esta vez con una obra que 'The Washington Post' describe como “una narración magistral”. Allí se narra la historia de 'Jamie Conklin', el único hijo de una la madre soltera, que a pesar de querer tener una infancia normal, nació con una habilidad sobrenatural que mantiene en secreto y que permite ver aquello que nadie puede ver. 'Jamie' descubrirá el precio que deberá pagar por su poder cuando una inspectora de policía de Nueva York lo obliga a evitar el último atentado de un asesino.



'AHORA TE TOCA SER FELIZ'



Libro de Curro Cañete, de la editorial Planeta. Es un camino de reconocimiento con el que se busca guiar al lector a través de un recorrido personal por aspectos como el del amor, la salud y el dinero. Todo esto con el fin de conseguir la autenticidad y despojarse de los miedos que cohíben a las personas para vivir plenamente.



'CÓMO DISFRUTAR EL TRABAJO'



Libro de Brucce Daisley, de la editorial Reverté. De acuerdo con el autor, a muchos no les gusta lo que hacen y se cansan de intentar que les guste. Es por esto que el libro otorga herramientas para mejorar el rendimiento y hacer que el trabajo sea menos pesado y que, luego de haber reconocido este punto, se pueda enfocar al lector hacia encontrar la pasión en su labor y que genere un impacto realmente positivo en su vida.



