Karol G, la artista más vista en YouTube a nivel mundial en 2023

'La Bichota' anunció que pronto iniciará su gira 'Mañana será Bonito' en la región latinoamericana y adelantó que muy pronto llegaría a Europa.



Según manifestó la cantante Karol G, esta gira se inaugura en Medellín el 1 de diciembre de 2023.



Con su anuncio se dispararon las reproducciones de sus canciones en Youtube. De acuerdo con cifras de kworb.net Karol G es la artista musical con más visualizaciones en esta plataforma desde el inicio del 2023 hasta este 04 de octubre.



La paisa alcanzó en lo corrido del año casi 3.900 millones de visualizaciones entre todos sus videos. Esto la convertiría en la más reconocida del género urbano en esta plataforma.



Al parecer, la base de la fórmula de la cantante son las colaboraciones con artistas como Shakira, Arcángel, Rauw Alejandro y el cantante de corridos Peso Pluma, con la mezcla de talentos se ganó la cima del reino musical.



Gira Mañana Será Bonito El Tiempo

Ahora bien, dentro del 'top '10 que compartió kworb.net, hay varios artistas del género que han alcanzado importantes cifras hasta el 4 de octubre de 2023, por ejemplo Bad Bunny en el puesto tres con 2,95 millones, en el octavo puesto Anuel AA con 2.1400 millones de visualizaciones y por último Bizarrap con 1.800 millones.



Otros destacados en el top de visualizaciones de YouTube crean otros tipos de música, por ejemplo Blackpink que obtuvo 3.2900 millones se encuentra en el puesto dos, Shakira en el cuarto lugar con 2,5700 millones y en el quinto BTS con 2.400 millones de reproducciones.



Le sigue The Weeknd que hasta la fecha alcanzó 2,2700 millones, en la séptima posición Taylor Swift con 2.160 millones y cerrando el 'top' el Grupo Frontera que, como 'La Bichota', se ha enfocado en las colaboraciones para escalar en el mundo musical.



