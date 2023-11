Kim Kardashian usa la crisis climática para vender brasier con pezones

La 'influencer' y socialité Kim Kardashian lanzó su nuevo brasier con pezones con su marca de lencería Skims, la cual está valorada en US$4.000 millones. Para promocionar el producto, la también empresaria publicó un video en redes sociales en el que apeló a la crisis climática, lo cual generó mucha polémica.



El video fue grabado en un escenario de oficina en el que aparece la creadora del producto usando el nuevo brasier.



"La temperatura de la Tierra es cada vez más caliente", dice Kim en el video. "Los niveles del mar están aumentando. Las capas de hielo se están reduciendo. Y no soy científica, pero sí creo que todos pueden usar sus habilidades para hacer su parte", agregó.



Tradicionalmente, las industrias dedicadas a la fabricación de lencería y ropa interior para mujer buscaban que estas prendas dejarán ver lo menos posible, sin embargo, poco a poco se han incorporado nuevas tendencias en el mercado.



Actualmente, son usuales las transparencias y la prendas más pequeñas en las que se muestra un poco más. Ahora, Kardashian buscaría marcar una nueva tendencia en esta industria.



Cabe aclarar que este no es el primer sostén con pezones falsos, ya en los años 70 se hizo publicidad de un producto similar que invitaba a las mujeres a lucir sensuales con un ‘look sin sujetador’ mientras se lleva un sujetador.

Según dice Kardashian en el video, la razón por la que creó este sostén es que "sin importar el calor que haga, siempre lucirás como si tuvieras frío. Algunos días son duros. Pero estos pezones lo son aún más. Y, a diferencia de los icebergs, estos (los pezones) no irán a ninguna parte".



Ahora bien, muchos se cuestionan la relación entre la prenda y la crisis climática a la que hace referencia.



Pues bien, según se supo, el discurso ambiental tiene que ver con el diseño del producto, pues "fue producido pensando en eliminar la huella de carbono”, explicó Kardashian.



Se trataría de un producto que está pensado para ser amigable con el medio ambiente, pues, según anunció la empresaria, el 10 % de las ventas de este brasier serán donadas a 1% for the planet, una organización internacional de protección al medio ambiente.



Sobre el precio del producto, costaría US$62 (poco más de 249.000 pesos colombianos) y estaría disponible en seis colores.



Por otra parte, también se supo que Skims será la oficial de ropa interior de la NBA.



