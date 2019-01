La millonaria multa que CR7 deberá pagar al fisco español

El astro portugués Cristiano Ronaldo fue condenado este martes en Madrid a dos años de cárcel, que no tendrá que cumplir, y a una pesada multa por cometer fraude fiscal mientras jugaba con el Real Madrid.



La Audiencia Provincial de Madrid sentenció al atacante, traspasado el verano anterior del equipo blanco a la Juventus de Turín, a 24 meses de prisión, pero sustituyó esa pena por una multa de 365.000 euros.



De todas maneras, en España las penas menores a dos años a personas sin antecedentes no suelen ejecutarse.



Por los cuatro delitos contra Hacienda, el tribunal lo condenó a pagar una multa de 3,2 millones de euros.



El jugador ya había desembolsado en julio unos 6,7 millones, entre impuestos que dejó de pagar entre 2011 y 2014 e intereses, indicó la sentencia.



En total entonces, entre multa e impuestos atrasados, cerca de 10 millones de euros. Una cifra inferior a los 18,8 millones de euros que Ronaldo acordó pagar según un acuerdo al que llegó con el fisco en julio pasado, para ahorrarse un juicio que podría haber dañado su imagen y haberle acarreado una pena más elevada.



Una fuente judicial confirmó este martes el monto de los 18,8 millones de euros, pero declinando ofrecer detalles. La diferencia podría deberse a una multa a pagar directamente a Hacienda. Pero esta última afirmó que no comenta sobre casos de particulares. De su lado, los abogados de Ronaldo no contestaron a pedidos de aclaración de AFP.



SONRISA Y AUTÓGRAFOS



Con anteojos oscuros, traje negro y zapatillas blancas, Ronaldo acudió a la Audiencia Provincial en el norte de Madrid, acompañado de su pareja, y la abandonó apenas 45 minutos después.



Sin poder evitar al centenar de periodistas presentes instalados en las escaleras en la entrada del tribunal, CR7 apenas dijo un "muy bien", mientras sonreía, a aquellos que le preguntaron cómo había ido.



Eso sí, el astro se paró a firmar algunos autógrafos antes de subir nuevamente al coche. Aunque había pedido poder entrar a las dependencias judiciales con su vehículo por motivos de seguridad, el presidente del tribunal le denegó este trato de favor. Con anterioridad, Ronaldo había pedido comparecer por videoconferencia, otra solicitud que le fue igualmente denegada.



SOCIEDADES OFFSHORE



La fiscalía de Madrid lanzó sus acusaciones en junio de 2017 contra Cristiano Ronaldo, que tuvo que declarar al mes siguiente. Entonces aseguró en un comunicado que "jamás [ha] ocultado nada, ni ha tenido intención de evadir impuestos".



La fiscalía acusó al cinco veces ganador del Balón de Oro de servirse de una red de empresas en jurisdicciones extranjeras con una fiscalidad laxa -como las islas Vírgenes británicas o Irlanda- para evitar pagar en España los impuestos correspondientes a sus derechos de imagen entre 2011 y 2014.



Los abogados de Ronaldo respondieron argumentando una diferencia de interpretación en cuanto a la parte de ingresos imponible en España.



Al igual que Ronaldo, otros futbolistas tuvieron problemas con el fisco español. Su excompañero del Real Madrid, el centrocampista español Xabi Alonso, acudió este martes al mismo tribunal acusado de fraude fiscal, delito por el que la fiscalía reclama 5 años de cárcel y una multa de 4 millones de euros.



La vista fue suspendida mientras el tribunal determina si es competente. El antiguo gran rival de Ronaldo, el argentino Lionel Messi del Barcelona FC, fue condenado en 2016 por fraude fiscal a una multa de 2 millones de euros y una pena de 21 meses de prisión, sustituida posteriormente por una multa adicional de 252.000 euros.



Aunque su expediente en España haya sido cerrado, los problemas con la justicia no terminan para Ronaldo: en octubre se abrió una investigación en Estados Unidos a raíz de una denuncia de una exmodelo, que dice que la violó en 2009 en Las Vegas.



La policía de esa ciudad norteamericana solicitó recientemente a las autoridades italianas que obtengan una muestra de ADN del futbolista. Ronaldo negó de manera categórica las acusaciones, y reiteró en una entrevista al diario portugués Record publicada el 31 de diciembre que tiene "la conciencia tranquila".



AFP