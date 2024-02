Cómo se celebrará en Colombia el centenario de la publicación de 'La vorágine'

El Gobierno presentó este lunes el 'Año de La vorágine' con motivo del centenario de la publicación de esa novela de José Eustasio Rivera, considerada un clásico de la literatura colombiana y una de las más representativas de los problemas sociales de América Latina.

"Este 19 de febrero lanzamos una serie de acciones que se van a extender a lo largo de todo el año no solo en Colombia, sino a nivel internacional", dijo el ministro de las Culturas, Juan David Correa.



Como parte de la celebración habrá "conversaciones en torno a La vorágine" en la Feria del Libro de La Habana, actividades en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) e "intercambios interculturales" en Mocoa, capital del departamento del Putumayo, en el sur del país, entre otras.



"La Feria Internacional del Libro de Bogotá tendrá una gran presencia de 'La vorágine' no como efeméride literaria, no solo como la celebración del centenario de una novela que creemos, debe ser leída en otra clave cien años después de haber sido publicada", agregó el ministro.



'La vorágine', narra a través de las desventuras de una pareja de amantes, Arturo Cova y Alicia, que huyen por la selva amazónica, la crueldad sufrida por indígenas y colonos durante la fiebre del caucho de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

José Eustasio Rivera Archivo EL TIEMPO

Experiencias vividas



Correa recordó que en un viaje que el abogado de profesión, José Eustasio Rivera, hizo en 1918 a Orocué, en el departamento de Casanare, para resolver un lío de tierras, "se encontró de frente con lo que había sucedido en la Amazonia colombo-peruana a causa de la expoliación y el extractivismo de las empresas caucheras peruanas y colombianas", experiencia que dio origen a La vorágine.



"Estas formas de expoliación, de explotación y de esclavización produjeron al menos 60.000 muertos en nuestra Amazonia", agregó.



El ministro señaló que la memoria de lo sucedido durante la explotación del caucho en la Amazonia "pervive en un libro como 'La vorágine', así como pervive la memoria de un territorio conflictivo, como el Amazonas, (que) no es un territorio que debamos idealizar".



"Hoy el Amazonas está en el centro de la discusión mundial, pero tiene que ser visto en las dimensiones complejas que representa la humanidad que tenemos, enfrentando la emergencia y el cambio climático, y digo esto porque la idealización solo produce más precariedad", agregó.

Feria del Libro de Bogotá. Archivo EL TIEMPO

La Amazonia de hoy



El ministro pidió entender a las 65 comunidades de la región amazónica y las lenguas que hablan, así como "quienes han llegado allí como colonos, qué proyectos también extractivistas están llegando hoy a ese territorio, qué conflictividad (hay) y cómo la guerra ha afectado a ese lugar".



"Hemos sido un país centralista, un país que le ha dado la espalda a los territorios excluidos y que hoy necesita incluirlos para hacerlos parte de su desarrollo, para producir riqueza, para producir diversidad, para producir fuerza", agregó.



La celebración del centenario incluye además actividades artísticas, musicales y conversaciones con escritores, campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas para "poner en la conversación pública a 'La vorágine' como una de las grandes metáforas de lo que hemos sido como nación no solo para lo mejor, sino también para lo peor", indicó Correa.



Rivera terminó de escribir 'La vorágine' el 21 de abril de 1924 y el 28 de agosto del mismo año salió un aviso sobre la próxima publicación de esa novela, lo que finalmente se hizo el 24 de noviembre de aquel año.



