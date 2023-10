Colombia enfrenta a uruguay: ‘No tendrán el balón’

Para vencer a un estratega curtido como Marcelo Bielsa, Colombia requiere echar mano de sus mejores armas. El calor de Barranquilla, un terror para Uruguay, vuelve a ser protagonista en el premundial suramericano.





En los últimos años Colombia reconoció que las altas temperaturas de la ciudad caribeña, por encima de los 30 grados al inicio de la tarde, afectaban tanto a los jugadores visitantes como a los locales, por lo que en la eliminatoria pasada prefirieron jugar la mayoría de los partidos cuando la noche está próxima a caer y la brisa hace el ambiente más benevolente.



El primer partido rumbo al Mundial de Norteamérica-2026, que resultó con una victoria apretada 1-0 sobre Venezuela, fue agendado a las 6 de la tarde, pero ante los charrúas, Colombia decidió desempolvar una vieja estrategia y programó el recibimiento de Bielsa a partir de las 3:30 pm en el estadio Metropolitano.



Será una batalla bajo el sol para ‘El Loco’, que ganó en su debut oficial ante Chile (3-1) en Montevideo, pero se estrelló ante Ecuador (2-1) de visitante.



Para el DT de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, la oportunidad de derribar a un rival directo en sus aspiraciones mundialistas y no despegarse de Argentina y Brasil, líderes parciales de la tabla en las eliminatorias con seis puntos.



Colombia tiene cuatro unidades y luego tendrán la difícil tarea de viajar a Quito, mientras que Uruguay (tres) no quiere arriesgarse a recibir a la ‘Seleção’ sin arañar un buen resultado en Barranquilla.



Bielsa ya fue víctima de la abrupta geografía de Suramérica. En septiembre sufrió en los 2.850 metros de altura de Quito.



La Tri pudo marcar más goles, pero los delanteros ecuatorianos tuvieron compasión con los defensores charrúas.



En una reflexiva rueda de prensa de esta semana, el entrenador optó por decir que aprendió de los errores en Quito y aseguró que no quiere volver a cometerlos en Barranquilla.



Por ejemplo, dijo que no entregará el balón al rival como ante Ecuador, que lo asfixió, e intentará poner el ritmo del encuentro.



“Intentaremos que el partido con Ecuador nos permita como antecedente inmediato y cercano superar dificultades que venimos de enfrentar”, dijo. “(...) Evitar que pase ante Colombia lo que pasó ante Ecuador sería jugar en nuestro propio campo, cediendo la pelota, cediendo el protagonismo”, comentó a modo de arrepentimiento por su planteamiento en el partido pasado en suelo ecuatoriano.



Ante una nueva ausencia de los históricos goleadores Edinson Cavani y Luis Suárez, Darwin Núñez será la cara furiosa en Barranquilla de la Celeste, que recuperó al central Ronald Araújo tras una larga lesión.



Por auténtica molestia o simple estrategia para no revelar sus cartas, Lorenzo lanzó críticas a las condiciones climáticas del partido. “Es preocupante y desgastante para todos”, dijo al canal RCN.



El verdadero incendio para Lorenzo está en la conformación de la nómina. Siete de los jugadores que convocó para la ronda de eliminatoria pasada y estos dos partidos próximos se lesionaron.



Tranquilo en la delantera gracias al buen momento de Luis Díaz (Liverpool) y Jhon Arias (Fluminense), finalista de la Libertadores con Fluminense, el punto sensible estará en la defensa.



Sin el lateral derecho titular Daniel Muñoz, ni los centrales inicialistas Yerry Mina y John Lucumí, los reemplazantes en la retaguardia probablemente serán Santiago Arias, Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta, un trío que nunca ha jugado junto.



AFP