Con miles de firmas piden a Jeff Bezos que se quede en el espacio

A principios de junio, Jeff Bezos hizo oficial que irá al espacio exterior en un viaje de turismo con su compañía de cohetes, Blue Origin.



"Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio. Haré ese viaje con mi hermano Mark", dijo Bezos en ese momento.



Según trascendió, el viaje será el próximo 20 de julio y junto con los hermanos Bezos irá una tercera persona. Ese puesto fue vendido en 28 millones de dólares, tras ser subastado.



Ahora, cuando falta poco menos de un mes para el despegue, se hizo pública una petición en la plataforma Change.org en la que le piden a Bezos, a Jeff, no regresar a la Tierra.



La petición fue promovida por una persona que se hace llamar Ric G., bajo el lema ‘No permitan a Jeff Bezos regresar a la Tierra’.



Hasta el momento, más de 76.000 personas la han firmado, de 150.000 que es la meta, y los comentarios hacia el multimillonario no son nada cordiales.



“Los millonarios no deberían existir ni en la Tierra ni en el espacio. Los que opten por lo segundo, deberían quedarse allí” o “si pueden enviar un millonario a Marte, ¿por qué no se llevan a todos allí” son algunos de los comentarios.



Jeff Bezos es reconocido en el mundo por ser el creador de Amazon y por ser una de las personas más ricas del mundo.



