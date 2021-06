Así ven 15 referentes cómo el covid afectó la normalidad de la gente

“Estoy en Atalanta en un café mientras reflexiono sobre todo lo que ha pasado desde que esta pandemia llegó de repente. Es un mundo extraño y lo vamos descubriendo poco a poco, mientras indagamos sobre el bicho que ha puesto a prueba los gobiernos, ha llevado al límite a los sistemas de salud y ha forzado a miles de empresas a cerrar”.

La idea de escribir este libro le surgió a Felipe Gómez mediante un diálogo con su esposa y partiendo de la pregunta de cómo podía aprovechar esta época extraña para evolucionar y crear proyectos que fueran “luz en medio de esta oscuridad”.



Son 15 entrevistas realizadas a diferentes referentes del país y del mundo en varios frentes que ayudan a entender cómo las personas, en sus particularidades, han afrontado las vivencias durante esta pandemia que transformó por completo las vidas de todos en el mundo.



“Me dio alegría saber que no tenía el virus. Sin embargo, yo entré el 17 de marzo a la clínica y ese mismo día me hicieron los exámenes, con lo cual era consiente de que podía contagiarme o que salieran los síntomas luego de la prueba. Desde entonces me he dedicado a ver cómo vuelvo a la normalidad”, le dijo Alberto Espinosa, el ex director de Alpina al autor.



Como él, Gómez también conversó con Carlos Enrique Cavalier, el presidente de Alquería y quien al reflexionar sobre los cambios que esta coyuntura traerá para el sector anotó que “la pandemia tiene que abrir consciencia hacia las metas que queremos para el 2030, porque solo para llegar a los términos de carbono cero, seguramente hay que avanzar unos años más, de pronto hasta el 2025”.



‘Pensando en voz alta’, el nombre que el autor del libro le dio al conjunto de entrevistas que plasmó tanto en este formato escrito como en uno audiovisual, que, a propósito de la nueva normalidad, se puede consultar a través de un código QR. “Buscaba entender qué nos pasa para desde allí empezar a construir una nueva historia”.



Pero más allá del virus la humanidad tendrá nuevas oportunidades, como la que expresa el ex ministro TIC, Diego Molano Vega: “Aprender de los datos para solucionar problemas de la humanidad".



Más libros

'Marketing simple', de Donald Miller



Todos los empresarios, propietarios de negocios y comerciantes deberían saber cómo funciona un embudo en ventas. Así lo afirma Donald Miller, el fundador de la compañía Mentoring Proyect, que ha ayudado a más de 3.000 empresas a clarificar sus mensajes para hacer crecer sus negocios.



Este libro es una lista detallada de estrategias para potencializar los negocios, donde el autor, en compañía de J.J. Peterson, propone que las firmas deben desligarse del marketing pago y enfocarse en mostrar su esencia desde el conocimiento de lo que ofrecen y una visión distinta de hacia quién se están dirigiendo.



'El baile de las locas', de Victoria Mas



“Como cada año para la Media Cuaresma se celebra el popular ‘baile de las locas’ en el hospital Salpetriere, dirigido por el profesor Charcot. Durante toda la noche se disfruta al ritmo de valses, pero lo que en el fondo esconde la velada es un experimento para convertir a las enfermeras en mujeres como las demás”.



Este libro de la que fue, en 2019, ganadora del Premio Renaudot des Lycéens es un relato sobre el destino de unas jóvenes que la sociedad patriarcal juzga cuando se desvían del papel asignado. Destaca el coraje de mujeres que sacaron a la luz su condición femenina en el siglo XIX.



'Fronteras rojas', de Annette Idler



Esta obra académica, a través de un enfoque metodológico y sofisticado busca brindar una mirada al conflicto desde la perspectiva de los márgenes de Colombia, Ecuador y Venezuela, es decir, desde las partes que han quedado por fuera de las memorias oficiales.



Seiscientas entrevistas que surgieron de un trabajo de campo tanto en las zonas fronterizas como en las capitales de estos países muestran realidades que pasan inadvertidas en estos puntos como las violaciones a los derechos humanos y los resentimientos que agobian a la gente, pero que muy pocas veces salen a la luz.



'El sutil arte de que te importe un carajo', de Mark Manson



“Ese círculo vicioso del sobre análisis, que generan actualmente elementos como las redes sociales, se ha convertido en casi una epidemia; a unos los pone más estresados y propicia que nos desperdiciemos más”.



Es por esta razón que Mark Manson destaca la importancia de que “las cosas importen un carajo”. Para él la solución al estrés y la ansiedad se encuentra en frente de nosotros, pero estamos preocupados por cosas tan irrelevantes que no lo vemos.





