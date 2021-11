Portafolio recomienda: Ida Vitale, de 98 años, la poeta más joven

Archivo particular

La poetisa uruguaya Ida Vitale celebró su 98 años leyendo su último poemario, ‘Tiempo sin claves’ (Tusquets) en Barcelona y aseguró que “este libro es sin duda alguna el último” que escribe y que “quizás no debía ni haber aparecido con el poco juicio crítico” que le queda.



Un día después de su cumpleaños, la crítica literaria, traductora y ensayista ha sido sorprendida con un gran ramo de girasoles símbolo de “la admiración que todos sentimos” por ella, ha manifestado una de las organizadoras de Casa América Cataluña, centro cultural en el que se ha celebrado el acto.



La poetisa uruguaya ya estuvo en este centro en 2019, justo después de recibir el Premio Cervantes, y en 2014, cuando visitó por primera vez la institución junto a su difunto marido, Enrique Fierro.



Vitale estuvo acompañada por el poeta y traductor Aurelio Major, con quien mantiene una amistad que, según ha dicho éste, “le honra como amigo y como lector”, desde hace 30 años. Major fue el encargado de presentar el acto con una breve biografía y la lectura de algunos de los poemas de Vitale.



La poetisa ha dicho después: “Siento miedo por no estar a la altura”. Pero el público presente ha respondido con aplausos, los mismos que se han escuchado cada vez que la poeta terminaba de leer algunos de sus poemas, como “Compensaciones” o “Accidentes nocturnos”.



EL LIBRO



Tras la publicación de su Poesía reunida en 2018, el nuevo libro de la autora es esencial en la literatura en lengua castellana. Los versos, son lúcidos y precisos, tersos y sagaces, de una poeta deslumbrante. La admiración ante la vida y los objetos cargados de historia, la percepción del tiempo y del advenimiento de la vejez, la rememoración de los seres perdidos, Ida Vitale nos ofrece en este ‘Tiempo sin claves’ el libro culminante de su trayectoria. Y desde la altura de sus 98 años, nos demuestra que es la poeta más joven de la literatura española.



Ida Vitale nació en Montevideo en 1923. Allí estudió Humanidades. Profesora de literatura hasta 1973, la dictadura la forzó, como a otros intelectuales, al exilio. Vivió en México de 1974 a 1984 y, desde 1989, en Austin (Texas), desde donde viajaba regularmente a su país.

‘Tiempo sin claves’, de Ida Vitale. Archivo particular

MÁS RECOMENDACIONES



'Diez canciones infinitas', de Ycaza, Roger. Editorial: Panamericana



En esta obra el escritor ecuatoriano, presenta una historia de ficción en la que un artesano, quizá un inventor, observa a sus amigos: a Jacinta, a Ciro, a Clara... e intenta descifrar su naturaleza; lo que los mueve y aquello con que sueñan. Luego, busca la manera de conectarse con ellos y hacer que sus ideas y acciones lleguen más lejos,

a más personas. Es una poética historia sobre la amistad, sobre darnos a los demás, aceptarlos, entenderlos y procurar que sean felices.



'Diez canciones infinitas', de Ycaza, Roger. Archivo particular

'The promise', de Damon Galgut. Booker Prize 2021



El autor sudafricano Damon Galgut fue galardonado con el prestigioso Booker Prize británico por ‘The Promise’, un libro sobre el paso del tiempo en una familia de granjeros blancos en la Sudáfrica posapartheid. “Estoy profunda y humildemente agradecido”, reconoció el ganador de 57 años, finalista por tercera vez del premio. Galgut era uno de los favoritos entre los finalistas, tres hombres y tres mujeres. Su libro que abarca desde el final del apartheid hasta la presidencia de Jacob Zuma, recorre la decadencia de una familia blanca de Pretoria a medida que el país emerge a la democracia.

'The promise', de Damon Galgut. Archivo particular

'Colombian Psycho', de Santiago Gamboa. Editorial: Alfaguara



La aparición de unos huesos enterrados en las montañas de La Calera llevan a un fiscal, un agente de policía y una periodista por una investigación en la que terminan topándose con los libros del escritor Santiago Gamboa, que les darán las pistas para descubrir quién está detrás del crimen. Consta de 9 capítulos y un epílogo que en 583 páginas hace una incursión por los acontecimientos más oscuros de la historia violenta de Colombia. La novela hace parte de un proyecto de trilogía en el que Gamboa viene trabajado, obra que se suma a ‘Será larga la noche’. Entre los personajes incluyó a un escritor llamado Santiago Gamboa, como homónimo propio.



'Colombian Psycho', de Santiago Gamboa. Archivo particular

'Mujeres que no perdonan', de Camilla Läckberg. Editorial: Planeta



Tres mujeres que no se conocen y viven en contextos muy diferentes tienen un punto en común; las tres son víctimas de violencia de género. Por medio de las redes se ponen en contacto, y juntas buscan un escape al sufrimiento que comparten. La profundidad de este fenómeno en la sociedad sueca ya ha sido explorado por otros autores escandinavos como Larsson y Mankell. Con una novela criminal muy bien escrita, Camilla Läckberg se suma a esta tendencia para llamar la atención sobre una problemática que ha impactado al mundo entero. Una lectura muy recomendada. Puede ver, en La Biblioteca de Hernán, un video sobre el libro haciendo clic aquí.



'Mujeres que no perdonan', de Camilla Läckberg. Archivo particular

